Ergo Coin (ERG) gagne 37% au cours des dernières 24 heures – c’est ainsi que vous achetez

Au cours des dernières 24 heures, Ergo (ERG), une crypto qui n’était pas très populaire auprès des commerçants, commence à se faire remarquer en suivant sa tendance haussière soutenue des 30 derniers jours. Au cours des dernières 24 heures, Ergo (ERG) était en hausse de 37% et les investisseurs ont attiré des investisseurs pour l’acheter.

Suite à l’intérêt croissant pour les crypto-monnaies, Invezz a rédigé un court article qui explique comment et où acheter l’Ergo (ERG) en ligne et explique en même temps ce que c’est.

Pour savoir comment acheter Ergo (ERG) maintenant, lisez la suite.

Comment et où acheter l’Ergo (ERG) en ligne

Si vous vous demandez où et comment acheter l’Ergo (ERG), vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange fiable, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le montant d’Ergo (ERG) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes où vous pouvez acheter Ergo (ERG) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce qu’Ergo (ERG) ?

Ergo (ERG) est la crypto-monnaie native de la blockchain Ergo. Si c’est la première fois que vous entendez parler d’Ergo, il s’agit d’un protocole blockchain conçu pour développer des applications décentralisées (DApps) afin de fournir un moyen simple, efficace et sécurisé de mettre en œuvre des contrats financiers.

Toutes les crypto-monnaies de l’écosystème Ergo sont protégées par un Ergo Script, un puissant langage de programmation compatible avec les protocoles qui utilise les protocoles Σ. Lors de l’utilisation des DApps Ergo Script, les développeurs peuvent spécifier les conditions d’utilisation des crypto-monnaies dans leurs DApps.

Ergo blockchain a un protocole auto-modifiant qui est censé absorber de nouvelles idées pour améliorer le protocole d’origine à l’avenir.

Devriez-vous acheter Ergo (ERG) aujourd’hui ?

Ergo (ERG) pourrait être un bon investissement compte tenu de ses récents mouvements de prix, car son prix a augmenté de 3482% au cours de la dernière année.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et que les gros acheteurs peuvent être impatients d’abandonner leurs pièces ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Prévision de prix Ergo (ERG)

Le prix de l’Ergo (ERG) a augmenté de plus de 3400% au cours de la dernière année et malgré le récent recul qui s’est produit entre la mi-mai et la mi-juillet, la crypto semble être sur la bonne voie pour retrouver son plus haut historique de 19,60 $ auparavant. fin 2021.

Couverture Ergo (ERG) sur les réseaux sociaux

ERG est arrivé sur tradingview. @ergoplatformorghttps : //t.co/veHZuf2SM0 – Curia.Regis.Crypto (@CuriaCrypto) 5 août 2021

Le trading $ ERG est maintenant en ligne sur #KuCoin ! ERG/USDT : https://t.co/VBQK8i43it

ERG/BTC : https://t.co/wHD32DdtiE En savoir plus sur @ergoplatformorg dans la carte #KuCoinCryptoGem 👇 #DApp https://t.co/39dkagWlA5 pic.twitter.com/wvON4C8DT7 – KUCOIN (@kucoincom) 5 août 2021

Le poste Ergo Coin (ERG) gagne 37% au cours des dernières 24 heures : c’est ainsi qu’il est acheté est apparu en premier sur Invezz.