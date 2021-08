ErgoDEX, un échange décentralisé sur Ergo ⋆ Crypto nouveaux médias

Le Ergo blockchain et ses ERG la crypto-monnaie a été sur le radar de beaucoup récemment, en particulier dans le Communauté Cardano, mais qu’est-ce que l’Ergo (ERG) ?

Le Cryptonomiste a contacté l’équipe derrière ErgoDEX, un échange décentralisé sur Ergo, pour répondre à quelques questions sur leur DEX et cette blockchain innovante de preuve de travail.

Salut. Comme il s’agit d’un projet encore assez méconnu, pouvez-vous nous dire ce qu’est Ergo (ERG) ?

Ergo est une plateforme unique de crypto-monnaie et DeFi Proof-of-Work (PoW) qui s’appuie sur les premiers principes de Bitcoin avec un modèle de développement axé sur la recherche mais pratique qui a priorisé les fonctionnalités utiles sans compromettre la sécurité. Les contrats intelligents d’Ergo sont construits sur le modèle UTXO étendu, qui offre un concept de saisie de données unique, offrant une approche radicalement différente pour fournir une cryptographie robuste et flexible et des scripts simples et sûrs sur les protocoles Sigma axés sur la confidentialité. Ergo a plusieurs autres fonctionnalités innovantes, telles que le loyer de stockage pour la survie à long terme, qui récupère ~.13 erg tous les quatre ans sur les pièces non déplacées.

La partie cryptographique d’ErgoScript est basée sur les « protocoles Sigma » et prend naturellement en charge les schémas de signature à seuil m-sur-n, les signatures en anneau et bien plus encore. En gardant tout cela à l’esprit, la conception d’ErgoScript et d’Ergo pourrait être d’une valeur unique en tant que Argent contractuel avec d’innombrables applications possibles à l’avenir.

Ergo devient assez populaire dans la communauté Cardano, quels sont les chevauchements entre ces 2 blockchains ?

L’objectif principal d’Ergo est de fournir des contrats financiers de manière efficace et sécurisée afin que les gens puissent les utiliser de manière décentralisée et sans besoin de confiance préalable. Le PoW entièrement compatible Cardano peut apporter une contribution significative à tous les développeurs de l’écosystème Cardano. Ergo est la première blockchain à adopter le langage de contrat intelligent dans un modèle eUTxO (UTXO étendu) similaire à celui de Cardano. C’est l’un des seuls à avoir activé les NiPoPoW depuis leur genèse une compatibilité légère avec le Proof-of-Stake.

Le développeur principal d’Ergo, Alex Chepurnoy, publie également des articles universitaires en tant que chercheur de l’IOHK. Charles Hoskinson a reconnu Chepurnoy comme un chercheur merveilleux, il l’a donc invité à collaborer sur des contrats financiers basés sur UTXO. Outre cette recherche commune réalisée en collaboration, Ergo et Cardano sont également partenaires d’EMURGO. Cette entreprise technologique fournit des solutions et un support à ses partenaires, comme le portefeuille Yoroi pour ces deux blockchains.

Veuillez présenter ErgoDEX à nos lecteurs et dites-nous pourquoi vous avez choisi cette blockchain particulière pour développer votre DEX.

ErgoDEX est un échange décentralisé et non dépositaire construit sur Ergo et Cardano. Le modèle eUTXO partagé par ces blockchains permet la possibilité unique de partager la liquidité entre différents types d’échanges en plus des écosystèmes Ergo et Cardano.

ErgoDEX n’est pas qu’une simple bourse décentralisée de type AMM mais permet également une liquidité partagée entre les carnets d’ordres et les bourses de type AMM. Pour que les gens aient accès à la fois aux swaps instantanés et aux ordres limités lorsqu’ils utilisent l’échange. Les offres initiales de pièces – ou ” ICO ” sur ErgoDEX peuvent également être beaucoup plus sûres et plus agréables car la conception Ergo UTXO permet des échanges et des garanties de rachat à durée déterminée – ajoutant une couche de protection supplémentaire dans l’échange. Il y aura beaucoup d’autres fonctionnalités mais nous vous en parlerons le moment venu.

Ergo et Cardano utilisent le modèle eUTXO, qui rappelle quelque peu le modèle UTXO de Bitcoin et assez différent du modèle de compte d’Ethereum. Pouvez-vous nous dire ce qu’est eUTXO et quels sont ses avantages ?

Sous UTXO, chaque objet est immuable – les morceaux de pièces ne peuvent pas être « modifiés » comme nous le faisons habituellement lors de la modification du solde d’un compte après une transaction. Au lieu de cela, ce solde est calculé à partir de l’historique des transactions lui-même, jusqu’à la création de ces pièces.

Qui fait sécurité beaucoup plus simple dans l’ensemble parce qu’un UTXO existe ou qu’il n’existe pas. En revanche, dans le modèle de compte, vous devez vérifier soigneusement que le compte avec lequel vous traitez est dans l’état où il devrait être, ce qui est souvent mal fait. Cette fonctionnalité rend également les UTXO plus conviviaux pour les protocoles hors chaîne, comme les sidechains et le Lightning Network.

Les comptes facilitent le stockage de « l’état », mais facile ne signifie pas toujours mieux. Avec le modèle UTXO étendu d’Ergo, les transitions d’état sont plus explicites et plus propres – il n’y a pas de surprises indésirables. C’est peut-être un peu plus lourd à gérer, mais c’est beaucoup mieux et plus simple en termes de sécurité.

Merci pour votre temps, avez-vous des commentaires finaux? Où les gens peuvent-ils vous trouver ?

Merci pour cette opportunité. Les contrats financiers basés sur UTXO sont une nouveauté car la conception UTXO de Bitcoin ne permet pas les calculs en chaîne ou en anneau, il ne serait donc pas possible de créer des contrats intelligents complexes qui alimenteront des milliards de transactions différentes. ErgoDEX est le premier du genre, Échange décentralisé basé sur UTXO qui permet à la fois un échange de type AMM et Carnet d’ordres tout en vous permettant de garder la garde complète de vos fonds.

