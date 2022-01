Eric Adams a prêté serment en tant que 110e maire de New York

Eric Adams, un flic à la retraite et ancien président de l’arrondissement de Brooklyn, a proclamé que « New York est de retour », quelques instants après avoir prêté serment en tant que 110e maire de la ville à Times Square après la chute du bal du Nouvel An.

Adams a enlevé son masque et a hissé une photo de sa défunte mère dans les airs alors qu’il prêtait serment quelques minutes après minuit par l’hon. Sylvia O. Hinds-Radix, juge associée de la Cour suprême de l’État de New York.

« Moi, Eric Adams, jure solennellement que je soutiendrai la constitution des États-Unis, la constitution de l’État de New York et la charte de la ville de New York, et je remplirai fidèlement les fonctions de maire de la ville de New York au mieux de mes capacités, alors aidez-moi dieu », a déclaré le nouveau maire.

Le démocrate de 61 ans qui a passé 22 ans dans le NYPD succède au maire sortant de Blasio, dont le mandat était limité et qui envisage de se présenter au poste de gouverneur.

Adams a remporté une victoire serrée lors de la primaire démocrate surpeuplée de juin, puis a remporté les élections générales de novembre par une large marge contre le républicain Curtis Sliwa.

Le flic à la retraite, ancien sénateur de l’État et président sortant de l’arrondissement de Brooklyn prend le commandement d’une Big Apple face à une augmentation des meurtres et des fusillades et lutte contre une augmentation des cas Omicron au milieu d’une pandémie de COVID-19 en cours.

Bonne année, New York ! Je suis tellement enthousiasmé par l’avenir de la plus grande ville du monde et honoré d’être votre maire. Ce soir, célébrons (en toute sécurité !) Demain le travail commence ! pic.twitter.com/OdAYQzxn4W – Eric Adams (@ericadamsfornyc) 1er janvier 2022

La criminalité et le coronavirus ne sont pas les seuls défis auxquels le nouveau maire est confronté. Il devra également prendre le contrôle de Rikers Island, le complexe pénitentiaire notoire de la ville où 16 détenus sont décédés cette année et ont souffert de négligence alors que de Blasio poursuivait un plan de 9 milliards de dollars pour fermer le verrouillage en 2027.

Et Adams a récemment fixé son propre calendrier pour ce printemps afin de décider s’il aura besoin de vaccinations COVID-19 pour le million d’élèves des écoles publiques de la ville. Il s’est engagé à éliminer la graisse bureaucratique du ministère de l’Éducation tentaculaire et à rétablir un programme doué et talentueux sabré par son prédécesseur.

Parmi les autres problèmes majeurs auxquels le nouveau maire est confronté, citons l’augmentation du sans-abrisme, le nombre record de décès de piétons et un taux d’emploi deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Une heure et demie avant de prendre officiellement ses fonctions, Adams a déclaré à l’hôte du réveillon du Nouvel An Jonathan Bennett et à la foule de fêtards rassemblés à Times Square qu’il était impatient de diriger le « retour » de la ville après la crise du COVID-19.

« C’est tout simplement génial quand New York montre à tout le pays comment nous revenons », a déclaré Adams.

« Vous savez, nous avons tous vécu nos moments de Pearl Harbor. Ce peut être la Grande Dépression, l’attaque de Pearl Harbor ; c’est peut-être le COVID. Mais la réalité est la résilience de notre ville et de notre pays, nous montrons au monde entier de quoi nous sommes faits.

« Nous sommes incroyables, c’est une ville incroyable et croyez-moi, nous sommes prêts pour un grand retour parce que c’est New York. »

Adams prévoit de se mettre immédiatement au travail. Il prendra le métro jusqu’à l’hôtel de ville depuis Brooklyn le 1er janvier, arrivera au bâtiment à 8h30 et tiendra ensuite une réunion du cabinet à 9h00, selon son emploi du temps.

Il devrait ensuite s’adresser aux New-Yorkais, signer des décrets, diriger un appel nominal à l’extérieur du 103e commissariat de police en Jamaïque, dans le Queens, avec le commissaire du NYPD Keechant Sewell et répondre aux questions de la presse.

L’emplacement est hautement symbolique pour le nouveau maire. Adolescents, Adams et son frère ont été violemment battus par des policiers après avoir été arrêtés pour intrusion. Les deux ont ensuite rejoint le NYPD pour le changer de l’intérieur.