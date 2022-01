Eric Adams a prêté serment en tant que maire de New York après la chute du ballon

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

NEW YORK – Eric Adams est le nouveau maire de New York. Le démocrate a prêté serment lors d’une cérémonie à Times Square peu de temps après que la plus grande ville du pays a sonné samedi au début de l’année.

Adams, 61 ans, est confronté à l’immense défi de sortir la ville de la pandémie, prenant ses fonctions alors que la ville est aux prises avec un nombre record de cas de COVID-19 entraînés par la variante omicron.

Alors que les confettis continuaient de flotter sur Times Square, Adams a récité son serment d’office. La juge adjointe Sylvia O. Hinds-Radix de la division d’appel de la Cour suprême de l’État a fait prêter serment à Adams alors qu’il posait une main sur une Bible de famille et que l’autre tenait une photo de sa mère, Dorothy, décédée en 2020.

Il n’a fait aucune remarque ni répondu aux questions des journalistes, mais est apparu dans « Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest » peu de temps après avoir prêté serment.

Eric Adams brandit une photo encadrée de sa mère lors de sa prestation de serment en tant que maire de New York, lors de la célébration du réveillon du Nouvel An à Times Square, tôt le samedi 1er janvier 2022, à New York. (Presse associée)

Il a dit à Seacrest qu’il avait quelques soirées auxquelles il devait assister, mais qu’il « serait debout tôt le matin, travaillant pour la ville de New York ».

Il était auparavant apparu brièvement sur la scène principale pour affirmer la résilience de la ville.

« Même au milieu de COVID, au milieu de tout ce que nous traversons, c’est un pays où l’espoir et les opportunités sont toujours, toujours présents », a-t-il déclaré plus tôt dans la nuit.

« C’est tout simplement génial quand New York montre à tout le pays comment nous revenons », a-t-il déclaré. « Nous avons montré au monde entier de quoi nous sommes faits. Nous sommes incroyables. C’est une ville incroyable et, croyez-moi, nous sommes prêts pour un grand retour parce que c’est New York. »

Adams est un ancien capitaine de police de la ville de New York et président de l’arrondissement de Brooklyn qui a adopté une position plus favorable aux entreprises et modérée que son prédécesseur, mais se décrit comme un maire pragmatique et progressiste qui « fera avancer les choses ». Il est le deuxième maire noir de la ville, après David Dinkins qui a servi de 1990 à 1993, et le 110e maire de New York.

Adams a déclaré cette semaine qu’il prévoyait de maintenir en place bon nombre des politiques du maire sortant Bill de Blasio, y compris les mandats de vaccination qui sont parmi les plus stricts du pays.

La main-d’œuvre municipale de la ville doit être vaccinée, tout comme toute personne essayant de dîner à l’intérieur, de voir un spectacle, de s’entraîner dans un gymnase ou d’assister à une conférence. Mais la ville de New York a également demandé à de nouveaux employés du secteur privé d’obtenir leurs clichés, le mandat le plus important de tous les États ou grandes villes et une politique qu’Adams a déclaré qu’il préserverait.

Il s’est également engagé à maintenir les écoles ouvertes et à éviter toute nouvelle fermeture dans la ville de 8,8 millions d’habitants.

Même sans fermeture obligatoire, la ville est aux prises avec des fermetures de facto en raison des infections généralisées au COVID-19.

Plusieurs lignes de métro ont été suspendues car les résultats positifs des tests parmi les travailleurs des transports en commun laissaient trop peu d’employés pour faire fonctionner des trains réguliers.

Le spectacle de Noël des Rockettes a été annulé pour la saison et le New York City Ballet a annulé les représentations restantes de « Casse-Noisette ». Plusieurs spectacles de Broadway ont fermé en raison de cas de COVID-19, et des restaurants et bars de la ville ont temporairement fermé parce que leurs employés ont été testés positifs.

Adams a déclaré que lui et une équipe de conseillers étudiaient s’il fallait étendre les mandats de vaccins de la ville, prévoir de distribuer des masques faciaux et des tests rapides et introduire un système de code couleur alertant les New-Yorkais du niveau de menace actuel posé par le virus.

En tant que candidat à la mairie, Adams a décrit son enfance dans la pauvreté à Brooklyn et dans le Queens et a parlé des problèmes de criminalité, de maintien de l’ordre et d’injustice raciale qui mélangeaient ses expériences en tant qu’ancien capitaine de police, officier qui critiquait son propre département et adolescent victime de brutalité. aux mains des policiers.

Tout en promettant d’être un homme d’action dans le bureau du maire, Adams est parfois un politicien non conventionnel qui devrait mettre sa propre empreinte sur le rôle.

C’est un végétalien qui a écrit un livre en 2020 sur la façon dont un régime à base de plantes l’a aidé avec le diabète et a montré sa recette de smoothie préférée sur les réseaux sociaux. Il est connu pour fréquenter certaines des boîtes de nuit de la ville, déclarant lors d’une apparition dans l’émission de fin de soirée de Stephen Colbert : « C’est une ville de vie nocturne. Je dois tester le produit. Je dois sortir. »

L’écrivain d’Associated Press, Bobby Caina Calvan, a contribué à ce rapport.