Eric Adams approuvé par le père de la victime de la fusillade du NYPD, Sean Bell ⋆ .

L’ancien flic et actuel candidat à la mairie, Eric Adams, a obtenu cette semaine une deuxième approbation de la part d’une personne secouée par l’un des incidents de brutalité policière les plus horribles de la ville.

William Bell, le père du tragique futur marié Sean Bell – qui a été tué dans une grêle de 50 balles tirées par la police dans le Queens en 2006 – se tenait à côté d’Adams devant le siège du NYPD lors d’une conférence de presse jeudi.

«Il a vraiment donné à mon cœur quelque chose à ressentir, tous les policiers ne sont pas mauvais. Cet homme se soucie du quartier. Il a été des deux côtés de la clôture », a déclaré William Bell, la voix se brisant.

«Ce n’est pas seulement une question de politique avec lui… il fait partie des deux mondes», a ajouté William Bell.

Mardi, Abner Louima, sodomisé par l’agent Justin Volpe dans un quartier de la police de New York en 1997, a annoncé son soutien à Adams.

Louima a rencontré Adams peu de temps après l’agression alors qu’il était officier de supervision à Brooklyn et co-fondateur du groupe de réforme de la police 100 Blacks in Law Enforcement Who Care.

Lors d’une réunion du comité de rédaction du Post plus tôt cette semaine, Adams a déclaré qu’il souhaitait faire plus pour expulser les mauvais flics du NYPD tout en poussant les manifestants à montrer plus de respect pour le département.

Adams a affirmé jeudi qu’il ne lisait pas les sondages, y compris celui publié mercredi qui le montrait devancer son compatriote Andrew Yang pour la première fois de la course.

Comme au bon moment, un partisan a interrompu la conférence de presse de William Bell pour faire l’éloge d’Adams.

«Aimez ce que vous représentez, la première fois que je vous ai vu vivre, je vous aime, gamin», a dit l’homme à Adams.

L’ancienne commissaire à l’assainissement Kathryn Garcia, qui n’a recueilli que 6% du soutien des électeurs démocrates probables du primaire dans le nouveau scrutin, a obtenu une grande approbation de son propre État influent, la sénatrice Liz Krueger (D-Manhattan).

“Kathryn Garcia a des plans réels, crédibles et réalisables sur la façon dont elle va régler les choses, et elle a le bilan pour les soutenir”, a déclaré Krueger à propos de Garcia, qui a 14 ans d’expérience dans l’administration municipale, d’abord sous la direction du maire Michael Bloomberg. puis sous le maire Bill de Blasio.

De nombreux initiés politiques s’attendaient à ce que Krueger approuve le contrôleur de la ville Scott Stringer – avant qu’il ne soit accusé à la fin du mois dernier d’avoir harcelé sexuellement un associé en 2001.

Pendant ce temps, Yang, qui a glissé de 3 points de pourcentage derrière Adams après avoir dirigé le champ encombré pendant des mois, a prévu de lever 900 millions de dollars de revenus pour la nouvelle ville en développant des terrains vacants dans les cinq arrondissements.

L’ancienne avocate de l’administration de Blasio, Maya Wiley, a détaillé sa propre vision jeudi sur la façon de reconstituer les coffres affamés de COVID de la ville en relançant le tourisme et les arts.

L’ancien dirigeant de Citigroup Ray McGuire – qui, comme Garcia et Wiley, interroge moins de 10% – a tenté de renforcer sa popularité en distribuant des glaces gratuites aux passants de Nolita jeudi.

Les candidats ont un peu plus d’un mois avant la primaire du 22 juin qui décidera très probablement du prochain maire de la Big Apple fortement démocrate.

La primaire sera la première élection à l’échelle de la ville à utiliser le nouveau système de vote par ordre de priorité. Cela signifie que les New-Yorkais pourront choisir leur préférence de cinq candidats au plus à la mairie et à d’autres postes – et les bulletins de vote seront comptés par premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième choix, éliminant ainsi la nécessité de tenir des élections au second tour.

C’est aussi la première fois que la primaire, qui se tenait en septembre juste avant les élections générales de novembre, aura lieu en juin.