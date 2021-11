Eric Adams Crypto Chatter: Ce que le nouveau maire de New York dit à propos de Bitcoin

Les résultats des élections locales et étatiques à travers les États-Unis remplissent les ondes aujourd’hui. À New York, où ont eu lieu plusieurs élections récentes, un résultat en particulier promet d’avoir des conséquences sur les marchés financiers. Le maire élu Eric Adams a récemment discuté de ses plans pour la crypto-monnaie dans une interview avec Bloomberg Radio. Il dit qu’il a l’intention que la politique économique de la ville s’appuie sur le succès remporté récemment par Miami, en Floride, au cours des derniers mois. La discussion sur ce nouveau développement a gardé les canaux de médias sociaux excités alors que les spéculations se développent concernant le bavardage crypto d’Eric Adams.

Le plan crypto d’Eric Adams

Comme Adams le voit, la crypto pourrait apporter des augmentations substantielles à la fois des revenus et des emplois à New York alors que la ville cherche à sortir de la pandémie de Covid-19. Dans l’interview, il a cité le succès de MiamiCoin, présenté par le maire de Miami Francis Suarez. « Nous allons chercher dans la direction pour mener à bien cela », a-t-il déclaré, faisant référence à ce qui deviendra probablement le plan crypto Eric Adams.

Il n’est pas difficile de voir pourquoi Adams embrasse Bitcoin (CCC :BTC-USD). Comme l’a rapporté le Washington Post, Miami a vu ses revenus augmenter de 7 millions de dollars depuis l’introduction de MiamiCoin en août 2021. Comme l’a expliqué Luke Lango, analyste chez InvestorPlace, ce partenariat avec CityCoins offre aux investisseurs la possibilité « d’acheter une crypto, de la miser et partager les bénéfices de ce jalonnement avec la ville dans un partage 70/30 – au lieu de payer des impôts.

Cette statistique ne date que de quelques mois après le lancement de MiamiCoin. Comme Suarez l’a noté, il a le potentiel d’augmenter considérablement les revenus de la ville au cours de l’année à venir, potentiellement jusqu’à 60 millions de dollars.

Crypto à Wall Street ?

Adams a souligné l’importance d’aider le Bitcoin et la crypto-monnaie en général à se développer à New York, reconnaissant le potentiel de l’investissement. La ville est déjà saluée comme la capitale financière du monde, qui abrite Wall Street.

S’il est vrai que de puissants dirigeants de Wall Street se sont longtemps opposés au Bitcoin, ils l’embrassent lentement, bien qu’à contrecœur. Maintenant que sa ville a un maire qui croit au pouvoir de la cryptographie, il est probable que Wall Street prendra de nouvelles mesures pour tirer profit du boom actuel. Avec le lancement de la ProShares ETF de stratégie Bitcoin (NYSE :BITO) et de nouveaux fonds comme celui-ci étant déjà lancés, les investisseurs ont un accès accru au Bitcoin.

Bitcoin apporte des incitations à l’innovation

Cependant, les avantages potentiels pour la ville de New York ne se limiteraient pas strictement à l’augmentation des revenus. Adams a également souligné l’importance de créer un « réseau de talents » pour les emplois dans l’espace crypto.

Il est bien placé pour y parvenir. Comme Bloomberg l’a également noté, pendant le temps d’Adams en tant que président de l’arrondissement à Brooklyn, New York, le nombre de startups technologiques a augmenté de 365% en seulement une décennie. Au cours de sa campagne à la mairie, il a constamment utilisé une stratégie axée sur des politiques favorables aux entreprises.

Cette année, Bitcoin a atteint des sommets historiques tandis que d’autres cryptos ont surfé sur la vague à ses côtés. Alors que de plus en plus de politiciens ont commencé à apprendre des dirigeants civiques adoptant la crypto-monnaie comme moteur financier et moteur de la croissance économique, ces tendances positives ne feront que se poursuivre. Le plan cryptographique imminent d’Eric Adams n’est qu’un début.

A la date de publication, Samuel O'Brient n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.