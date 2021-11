Eric Adams donne à Stephen Colbert de l’herbe et des papiers à rouler

Maire élu de New York Eric Adams fait toute une impression lors de sa toute première apparition en fin de soirée.

Adams s’est assis avec Stéphane Colbert mardi soir, et vers la fin de sa comparution, a offert à l’hôte une collection de cadeaux sur le thème de la ville de New York.

Le sac-cadeau d’Adams comprenait une couverture rouge, pour quand « vous allez à Times Square » et « voulez terminer avec votre boo », ce que Colbert a volontiers pris.

« J’ai un T-shirt pour vous », a poursuivi Adams. « C’est mon thème. « GSD ».

Adams a poursuivi en expliquant que le t-shirt faisait référence à son vœu de « faire avancer les choses » en tant que maire de New York, ajoutant: « Il y a une autre signification avec le » S « , mais faites-le. »

« L’un de mes meilleurs cadeaux », a déclaré Adams à propos de son prochain cadeau, en sortant des feuilles à rouler du sac. « Comme vous le savez, la marijuana est légale. J’ai Raw… J’ai Bambu.

Colbert a semblé choqué par la taille des papiers, s’exclamant: « Whoa, ils sont gros. »

Le maire élu a ensuite sorti un sac de la poche de sa veste et a promis de donner le cadeau à Colbert « plus tard », car il ne pourrait pas le faire dans l’émission.

« Je ne suis pas dans cette scène », a déclaré Colbert.

Un porte-parole d’Adams a déclaré plus tard au New York Post que le maire élu n’avait acheté aucune herbe pour Colbert, ajoutant: « La marijuana est légale et Eric soutient son utilisation personnelle sûre. »

Adams a également apporté un cadeau pour le public, des billets pour Chicago pour honorer le 25e anniversaire de la comédie musicale de Broadway.

Plus tôt dans l’épisode, Adams a discuté de son affinité pour la vie nocturne de New York, se souvenant de son séjour à Zero Bond, Casa Cipriani et Sugar Hill le jour où il a remporté les élections.

« Je suis le maire (élu), c’est une ville de vie nocturne — je dois tester le produit. Je dois sortir », a déclaré Adams, ajoutant plus tard: « Si vous allez passer du temps avec les garçons la nuit, vous devez vous lever avec les hommes le matin. Et je me lève à 5 heures du matin tous les matins.

Regardez ci-dessus, via CBS.

