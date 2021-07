Eric Adams gagne | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Cela a pris deux semaines, mais nous avons enfin un gagnant à la primaire du maire démocrate de la ville de New York. C’est Eric Adams, le candidat pro-flic.

Adams détenait une avance substantielle dans le vote réel. Il était de loin le candidat qu’une pluralité d’électeurs a déclaré devrait être le candidat des démocrates.

Cependant, la méthodologie alambiquée du vote par ordre de priorité a fait rétrécir et presque disparaître son avance. Dans l’état actuel des choses, il devance le candidat à la deuxième place (qui a terminé troisième du vote brut) de seulement 8 000, soit environ un point de pourcentage. Avant le début de la méthode du choix classé, il menait ce candidat d’environ 13 points.

Il semblerait qu’il ne reste plus assez de votes non comptés pour dépasser la marge actuelle, aussi mince soit-elle. Ainsi, Adams est maintenant le vainqueur projeté de la course. Il est pratiquement certain de vaincre son adversaire républicain en novembre.

La victoire d’Adams est une victoire pour la police. Il a rejeté les appels au financement de la police et, en fait, a plaidé en faveur d’un financement accru de la police et d’un maintien de l’ordre plus réel.

Reste à voir si cela se traduira par quelque chose comme un retour à la police proactive et très efficace de l’ère Giuliani. Je suppose que ce ne sera pas le cas. Mais au moins, le maintien de l’ordre dans la ville ne risque pas de s’aggraver, comme il l’aurait fait si un candidat différent, en particulier celui soutenu par Alexandria Ocasio-Cortez, avait prévalu. (Ce candidat a terminé deuxième dans le vote brut et troisième dans le décompte final.)

Aucune discussion sur une grande ville primaire Dem ne serait complète sans une note sur la politique identitaire. Adams est noir. Le finaliste éventuel est Latina. Andrew Yang, un Américain d’origine asiatique, a terminé quatrième.

Yang a encouragé ses partisans à faire de la Latina leur deuxième choix dans le classement des candidats. Beaucoup l’ont fait. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles elle a comblé l’écart de manière si substantielle après l’entrée en vigueur du système de choix par classement.

Adams a accusé l’Asiatique et la Latina de se liguer contre lui. Il a qualifié cela de « tentative cynique de priver les électeurs noirs du droit de vote. »

Absurdité. Les opinions de la candidate latina sont plus conformes à celles de Yang que celles d’Adams. Et les Noirs n’ont pas été privés de leurs droits. Ils étaient libres de favoriser les candidats noirs dans les classements, s’ils étaient suffisamment racistes pour le désirer.

Je suis content qu’Adams ait gagné, mais tu n’entendras pas trois acclamations de ma part. Deux au maximum.