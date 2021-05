Eric Adams mène Andrew Yang de 3 points dans le nouveau sondage du maire de New York ⋆ .

Candidat à la présidentielle 2020 et entrepreneur Andrew YangLa course à la mairie de New York devra peut-être rattraper le président de l’arrondissement de Brooklyn et ancien officier du département de police de New York, Eric Adams. Les derniers sondages de Change Research montrent qu’Adams a actuellement une légère avance, avec le soutien de 19% des New-Yorkais contre 16% pour Yang, rapporte Newsweek.

Les sondages ont également révélé que parmi les différentes démographies raciales, 41 pour cent des Noirs américains sont derrière Adams et 34 pour cent des Américains d’origine asiatique soutiennent Yang; 22% des répondants de New York sont indécis. Les primaires ont lieu le 22 juin et les élections générales le 2 novembre.

Eric Adams, président de l’arrondissement de Brooklyn et candidat démocrate à la mairie, prend la parole après avoir reçu l’aval de l’Amalgamated Transit Union (ATU) dans le Bronx le 07 mai 2021 à New York. (Photo par Spencer Platt / .)

«Il est clair qu’Eric Adams a la dynamique de cette course, conduit par les New-Yorkais de tous les jours qui conviennent qu’Eric peut offrir une ville plus sûre, plus juste et plus prospère pour tous», a déclaré Evan Thiès, Directeur de campagne d’Eric Adams.

Jeudi, les candidats à la mairie de New York ont ​​participé au premier débat pour la saison électorale. Les six autres prétendants en plus d’Adams et Yang sont l’ancien secrétaire au logement et au développement urbain. Shaun Donovan; ancien commissaire à l’assainissement de New York Kathryn Garcia; ancien vice-président de Citigroup Ray McGuire; cadre à but non lucratif Dianne Morales; Contrôleur de la ville de New York Scott Stringer; avocat et professeur des droits civils Maya Wiley.

Yang a annoncé sa course à la mairie en décembre 2020.

Lire la suite: Andrew Yang pourrait briguer le poste de maire de New York

Photo par Scott Eisen / .

Au cours du débat, Adams a accusé Yang de ne pas avoir accordé de crédit aux organisatrices noires comme Stacey Abrams pour le succès des démocrates lors des élections générales, rapporte le Guardian. Avant le débat, Adams a également appelé Yang pour avoir copié ses propositions de lutte contre la violence armée dans la ville avec plus de policiers en civil et une unité anti-violence, selon le New York Daily News.

«Il est évident qu’Andrew a été sur mon site Web», a déclaré Adams.

Jeudi, Adams a doublé ses critiques de copieur contre Yang sur Twitter.

. @ AndrewYang – vous dites que vous êtes d’accord avec le plan d’Eric pour résoudre la violence armée, mais jamais le sien n’a répondu à son Q. Pourquoi avez-vous attendu que la fusillade soit dans votre arrière-cour pour répondre à la violence armée et allez-vous vous excuser auprès des victimes noires et brunes de violence armée dont vous avez ignoré la douleur? – Eric Adams (@ericadamsfornyc) 14 mai 2021

«@AndrewYang – vous dites que vous êtes d’accord avec le plan d’Eric pour résoudre la violence armée, mais [never answered] son Q. Pourquoi avez-vous attendu que la fusillade ait eu lieu dans votre arrière-cour pour répondre à la violence armée et vous excuserez-vous auprès des victimes noires et brunes de violence armée dont vous avez ignoré la douleur? », a déclaré Adams en se référant à la fusillade qui a eu lieu en Times Square le dimanche. Le tireur a blessé trois passants innocents, dont une fillette de 4 ans.

Lire la suite: Police: 2 femmes, enfant abattu à Times Square à New York

Yang et Adams ont tous deux été critiqués pour leurs opinions modérées à conservatrices sur le maintien de l’ordre. Les deux candidats ont répondu «oui» à une question sur l’augmentation de la présence policière dans les espaces de transport en commun.

Les «nos»: Scott Stringer, Maya Wiley, Dianne Morales Les «oui»: Andrew Yang, Kathryn Garcia, Eric Adams, Shaun Donovan, Ray McGuire Votez en conséquence. https://t.co/c750k8Aa9z – Emma Vigeland (@EmmaVigeland) 14 mai 2021

«Les« nos »: Scott Stringer, Maya Wiley, Dianne Morales

Les «oui»: Andrew Yang, Kathryn Garcia, Eric Adams, Shaun Donovan, Ray McGuire

Votez en conséquence. » a déclaré le co-hôte du rapport majoritaire, Emma Vigeland.

Alors que les élections sont trop proches pour être déclenchées, les sondages montrent qu’Adams et Yang sont les pionniers actuels dans une course serrée, en particulier pour une primaire à moins de 40 jours.

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager