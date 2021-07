Eric Adams remporte la primaire démocrate dans la course à la mairie de New York .

in

Président de l’arrondissement de Brooklyn Eric Adams a remporté la primaire démocrate à la mairie de New York après avoir fait appel au centre politique et promis de trouver le bon équilibre entre la lutte contre le crime et la fin de l’injustice raciale dans le maintien de l’ordre.

Ancien capitaine de police, Adams serait le deuxième maire noir de la ville s’il était élu. Les résultats des dernières tabulations publiées mardi lui ont montré une avance insurmontable.

Il a triomphé d’un large peloton lors de la première grande course de New York à utiliser le vote par choix classé.

« Bien qu’il reste encore de très petites quantités de voix à comptabiliser, les résultats sont clairs : une coalition historique et diversifiée de cinq arrondissements dirigée par des New-Yorkais de la classe ouvrière nous a menés à la victoire dans la primaire démocrate à la mairie de New York. “, a déclaré Adams dans un communiqué.

Il a déclaré qu’il se présentait pour « tenir la promesse de cette grande ville pour ceux qui sont en difficulté, qui sont mal desservis et qui se sont engagés pour un avenir sûr, juste et abordable pour tous les New-Yorkais ».

Le candidat à la mairie Eric Adams se mêle aux partisans lors de sa soirée électorale, mardi 22 juin 2021, à New York. (Photo AP/Kevin Hagen)

Adams sera le favori prohibitif des élections générales contre Curtis Sliwa, le républicain fondateur des Anges Gardiens. Les démocrates sont 7 fois plus nombreux que les républicains à New York.

Les rivaux démocrates vaincus les plus proches d’Adams comprenaient l’ancienne commissaire à l’assainissement de la ville, Kathryn Garcia, qui a fait campagne en tant que technocrate et résolveuse de problèmes éprouvée, et l’ancienne conseillère juridique de la mairie Maya Wiley, qui a bénéficié d’un soutien progressif, notamment d’une approbation de la Rép. Alexandrie Ocasio-Cortez.

Andrew Yang, le candidat à la présidentielle de 2020 connu pour sa proposition de revenu de base universel, a été l’un des premiers favoris mais s’est évanoui dans la course.

Le vote à la primaire s’est terminé le 22 juin. Les premiers retours montraient Adams en tête, mais les New-Yorkais ont dû attendre que des dizaines de milliers de bulletins de vote par correspondance soient comptés et que des séries de tabulations soient effectuées selon le nouveau système de choix classé.

Dans le cadre du système, les électeurs classaient jusqu’à cinq candidats à la mairie par ordre de préférence. Les candidats avec trop peu de voix pour gagner ont été éliminés et les bulletins de vote déposés pour eux ont été redistribués aux candidats survivants, en fonction de la préférence des électeurs, jusqu’à ce qu’il n’en reste que deux.

La première expérience de la ville avec le système lors d’une élection majeure a été cahoteuse. Alors que les votes étaient comptés le 29 juin, les responsables électoraux ont gâché le décompte en incluant par inadvertance 135 000 anciens bulletins de vote. Des décomptes de votes erronés ont été affichés pendant plusieurs heures avant que les responsables reconnaissent l’erreur et les retirent.

L’erreur n’a eu aucun impact sur le résultat final de la course.

Le candidat à la mairie Eric Adams prend la parole lors de sa soirée électorale le mardi 22 juin 2021 à New York. (Photo AP/Kevin Hagen).

Adams, 60 ans, est un démocrate modéré qui s’est opposé au mouvement « defund the police ».

“Nous n’allons pas récupérer en tant que ville si nous remontons le temps et constatons une augmentation de la violence, en particulier de la violence armée”, a déclaré Adams après que trois personnes, dont une fillette de 4 ans, ont été blessées par balle à Times Square en mai. .

« Si la vie des Noirs compte vraiment, cela ne peut pas seulement être contre les abus de la police. Cela doit être contre la violence qui déchire nos communautés », a-t-il déclaré à ses partisans le soir de la primaire.

Mais Adams est une étude sur les contradictions qui, à différentes époques, a été un défenseur du leader de Nation of Islam. Louis Farrakhan, un républicain enregistré et un sénateur d’État démocrate prospère dans un monde d’accords en coulisses.

Adams parle fréquemment de sa double identité en tant que vétéran de la police de 22 ans et homme noir qui a lui-même subi des violences policières à l’adolescence. Il a déclaré avoir été battu par des policiers à l’âge de 15 ans.

Adams est devenu officier de police en 1984 et a atteint le grade de capitaine avant de se présenter au Sénat de l’État en 2006.

Alors qu’il était au service de police, il a cofondé 100 Blacks in Law Enforcement Who Care, un groupe qui a fait campagne pour la réforme de la justice pénale et contre le profilage racial.

Après avoir remporté un siège au Sénat de Brooklyn en 2006, Adams a fait forte impression avec un discours passionné en faveur des droits au mariage homosexuel en 2009, deux ans avant que les législateurs de l’État de New York n’adoptent un projet de loi sur l’égalité du mariage.

Un membre du personnel du conseil électoral de la ville de New York, à gauche, montre un bulletin de vote à des observateurs de campagne alors qu’ils comptent les bulletins de vote par correspondance lors de l’élection primaire, le vendredi 2 juillet 2021, à New York. (Photo AP/Mary Altaffer)



Adams a également résisté à quelques controverses, notamment un rapport de 2010 de l’inspecteur général de l’État qui a reproché sa surveillance du processus d’appel d’offres pour amener les jeux de casino à l’hippodrome Aqueduct dans le Queens. Adams avait accepté des contributions de campagne d’un groupe politiquement connecté enchérissant pour la franchise de jeu.

Adams a été élu en 2013 président de l’arrondissement de Brooklyn, son poste actuel.

Adams est un végétalien qui attribue un régime à base de plantes à l’inversion de son diabète. Il a un fils de 25 ans, Jordan Coleman, avec une ancienne petite amie. Son partenaire actuel est Tracey Collins, une éducatrice qui occupe un poste administratif dans le système scolaire public de la ville.

Les journalistes ont soulevé des questions pendant la course sur l’endroit où vivait Adams. Il est né à Brooklyn, y a marché en tant que flic, y possède des biens immobiliers et les a représentés au Sénat de l’État. Mais il a dormi dans son bureau du Brooklyn Borough Hall pendant des mois pendant la pandémie et les opposants ont noté qu’il partageait une place avec son partenaire à Fort Lee, New Jersey.

Adams a fait visiter aux journalistes un appartement en sous-sol à Brooklyn qui, selon lui, était sa résidence principale.

Adams peut être un orateur charismatique, mais a également dit des déclarations dignes de grincer des dents, telles que sa suggestion de 1993 selon laquelle Herman Badillo, un politicien d’origine portoricaine, aurait dû épouser une Latina au lieu d’une femme juive blanche.

S’exprimant lors d’un événement Martin Luther King Jr. Day l’année dernière, Adams s’est plaint des gentrificateurs qui venaient d’ailleurs s’installer dans la ville.

« Retournez dans l’Iowa. Vous retournez en Ohio », a déclaré Adams. « La ville de New York appartient aux gens qui étaient ici et ont fait de la ville de New York ce qu’elle est. »

Maire Bill de Blasio, un démocrate, s’est vu interdire par la charte de la ville de briguer un troisième mandat.

