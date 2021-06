Eric Alejandro a tout raconté sur son passage chez EXATLON

Telemundo Eric Alejandro revient au Team Famosos de Exatlon USA.

S’il est une histoire qui a touché l’âme de tout le public d’Exatlon États-Unis dans cet opus, c’est bien celle d’Eric “Showtime” Alejandro, qui est revenu dans la cinquième saison de la compétition pour atteindre une nouvelle fois cette gloire dont tout le monde rêve. d’athlètes qui mesurent leurs forces dans la compétition la plus féroce de la planète.

Lors de son passage à la cinquième édition, Eric nous a rappelé pourquoi il était surnommé “Showtime”, donnant une véritable démonstration de vitesse et de visée à chaque fois qu’il devait faire ses preuves sur un circuit. Qui a adoré tous les fans de la Team Famosos, qui ont revécu les jours de gloire d’Eric.

Mais comme à Exatlon États-Unis, la seule constante est l’inattendu, la performance de “Showtime” a commencé à décliner et avec cela on a pu le voir beaucoup plus vulnérable pendant la compétition, ce qui aurait déclenché des rumeurs sur sa santé mentale, qu’il lui-même chargé de dissiper par le biais d’une session en direct.

Le 30 mai, les Célèbres ont été vaincus dans le duel pour la permanence, qui a conduit le combat à être peint en rouge avec un affrontement entre Dave Sappelt et Eric, et c’est précisément là que le rêve de “Showtime” s’est terminé et il a dû définitivement abandonner la compétition.

Eric Alejandro raconte tout : Comment s’est passé EXATLON USA ?

Comme de coutume parmi les participants éliminés, Eric a fait une session en direct via le profil Instagram d’Exatlon United States, où il a dissipé plusieurs doutes qui avaient suscité beaucoup d’attentes parmi les adeptes de l’émission de téléréalité sportive. Parmi ce qu’il a révélé, il a tenu à préciser en premier lieu que par rapport à sa santé mentale, il n’est pas déprimé, mais il est triste de ne pas continuer dans la compétition.

Il a également assuré qu’il se sentait parfois très sous pression parce qu’une blessure au genou qu’il avait déjà commencé à lui faire défaut, et il considère qu’il est pire que jamais, pour cela il a dû ralentir, et la pression d’une menace potentielle, semaine après une semaine, cela l’a parfois bouleversé émotionnellement, mais dans l’ensemble, il a prétendu aller bien.

Il a dit qu’il n’avait eu aucune friction avec ses coéquipiers, soulignant que lui et Dave Sappelt se sont fait un gros câlin une fois leur duel pour la permanence terminé, mais que tout ce qui est vu dans le programme n’est pas ce qui se passe. cours de la compétition, il y a tellement plus que le public ne voit pas.

Parmi tant de choses dont il a parlé avec une totale franchise, il a également parlé du sentiment de frustration que l’équipe Famosos a ressenti en particulier dans ce duel pour la permanence dans lequel il a été éliminé, car quiconque perdrait, ce serait une tristesse pour l’équipe de perdre un de leurs athlètes. Il a insisté pour que la production d’Exatlon aux États-Unis fasse un meilleur travail pour montrer ce qui se passe dans les coulisses et a déclaré que tout le monde est très proche et se soutient beaucoup.

Il a eu les meilleurs mots pour Dave, il a dit qu’il était un “guerrier avec un objectif formidable”, mais il a également assuré qu’il n’était pas à son meilleur et a déclaré qu’une fois que tout le monde aura quitté Exatlon, les États-Unis sont sûrs que tout le monde se retrouvera. et le passer.très bien ensemble. Ne manquez pas la vidéo avec tout ce qu’il a révélé ici !

LES PREMIERS MOTS D'ERICK ALEJANDRO- TOUT CONFÉRENCES EN DIRECT EXATLON ÉTATS-UNIS

