Eric Andre s’est fait tirer un couteau sur lui pendant le tournage de son nouveau film Netflix Bad Trip

Lil Rel Howery est venu et a décidé de continuer, mais il était naturellement inquiet. Vous ne savez jamais vraiment comment un spectateur au hasard va réagir à une farce folle. Eric André, quant à lui, fait des farces depuis des années dans son émission anti-talk Natation pour adultes The Eric André Show. La série a fait arrêter le joueur de 37 ans et il a subi de multiples blessures pour rire à la télévision. En fait, Bad Trip était presque plus sûr pour le comédien cette fois-ci, car il utilisait pour la première fois des cascades doubles et des genouillères. Découvrez la bande-annonce de la bande rouge: