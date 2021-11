Eric Bailly a eu un moment à oublier lors de la défaite 2-0 de Manchester United contre Man City.

Avec une pression énorme sur les Diables rouges lors de leur premier retour à Old Trafford depuis la défaite 5-0 contre Liverpool, Bailly a donné à Ole Gunnar Solskjaer le pire départ possible en se transformant dans son propre filet.

.

L’erreur de Bailly a coûté à United

.

Il est devenu le premier joueur à marquer contre son camp dans le derby de Manchester à l’époque de la Premier League

Alors que son collègue défenseur Victor Lindelof attendait derrière lui pour dégager, Bailly s’est glissé au premier poteau pour défendre le centre vicieux de Joao Cancelo et a raté son bloc devant David De Gea.

L’international ivoirien a livré une brillante prestation lors du match nul 2-2 avec l’Atalanta en milieu de semaine, mais sa réputation d’erreurs a refait surface contre les champions de Premier League.

L’ancien ailier de City, Trevor Sinclair, a déclaré à talkSPOT : « Que fait Bailly ? C’est une mauvaise défense.

« Si vous ne pouvez pas le détourner du but, ne touchez pas le ballon ! Voyez si vous pouvez le laisser fonctionner.

« Nous ne sommes pas surpris, n’est-ce pas ? C’est un défenseur téméraire et il semble qu’il a toujours une erreur en lui et qu’il l’a résolu tôt.

.

Bailly a été critiqué sur talkSPORT

.

City a reçu l’ouverture

Il a ajouté : « On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien et le navire a navigué pour Bailly. Il ne sera jamais le défenseur composé dont Man United a besoin.

Et l’ancien assistant de Manchester United, Steve McClaren, n’a pas non plus pu défendre Bailly pour son erreur.

McClaren a déclaré à talkSPORT: «Bailly à chaque fois est le coupable. Erreurs, mauvaise mauvaise défense.

« Gundogan passe devant lui pour le premier centre de Walker et aurait dû marquer.

« La deuxième? Il a une chance de se racheter et il ne le fait pas.

«Ce sont des croix méchantes et très difficiles à défendre, oui. Ce sont les erreurs qu’il continue de commettre et cela coûte des objectifs.