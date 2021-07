Eric Bailly: Ivoirien inquiet pour son avenir à Manchester United – Man United News And Transfer News

in

Le défenseur central de Manchester United Eric Bailly serait préoccupé par son temps de jeu après que le club a conclu un accord pour signer Raphael Varane du Real Madrid.

L’Ivoirien demandera des éclaircissements sur son avenir au club, selon ESPN.

Fabrizio Romano a annoncé hier que les Diables rouges avaient conclu un accord avec Madrid pour le transfert de Varane.

Raphaël Varane à Manchester United, c’est parti ! 🔴 #MUFC Accord presque conclu entre Man Utd et le Real Madrid, juste les derniers détails à compléter et ensuite le temps de la paperasse. C’est une « question d’heures ou de jours ». Nous y voilà. 🇫🇷 Varane a également un accord total sur les conditions personnelles. 🤝 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 juillet 2021

United paiera plus de 34 millions de livres sterling de suppléments, les paiements étant étalés sur plusieurs années, selon David Ornstein.

Avec l’arrivée de Varane, le manager Ole Gunnar Solskjaer disposera de sept défenseurs centraux seniors.

Bailly se méfierait de son manque d’opportunités en équipe première, ce qui était l’une de ses principales préoccupations avant de signer un nouveau contrat jusqu’en 2024.

Le joueur de 27 ans a subi de nombreuses blessures au cours de son séjour à United, faisant 106 apparitions en cinq ans.

Il joue actuellement aux Jeux olympiques de Tokyo aux côtés de son coéquipier Amad Diallo, représentant la Côte d’Ivoire.

S’ils parviennent à atteindre la finale, le duo ratera très probablement le match d’ouverture de la Premier League le 14 août contre Leeds United à Old Trafford.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Axel Tuanzebe s’apprêtait à quitter Man United, que ce soit de manière temporaire ou permanente, Newcastle United étant apparemment intéressé.

L’article mentionne également que Teden Mengi, 19 ans, est très bien noté par Solskjaer et devrait être prêté la saison prochaine, avec une multitude de clubs de championnat intéressés.

De plus, Phil Jones est jugé « invendable » selon les rapports de Manchester Evening News. Le joueur de 29 ans a été écarté d’une blessure au genou et n’a plus joué de match de compétition depuis janvier 2020.

Les fans de United seront ravis d’assister à un éventuel jumelage de défenseurs centraux Raphael Varane et Harry Maguire la saison prochaine, alors que Solskjaer vise à concourir pour le titre.