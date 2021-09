Eric Bailly lance un défi d’horreur en mission internationale avec la Côte d’Ivoire – Man United News And Transfer News

in

Eric Bailly a souligné le caractère erratique de son jeu lors de la victoire 2-1 de la Côte d’Ivoire sur le Cameroun.

Les éliminatoires de la Coupe du monde se déroulaient comme prévu pour Les Elephants, l’ancien attaquant de West Ham Sebastian Haller marquant deux fois avant la mi-temps.

Mais 15 minutes après le début de la seconde mi-temps, Bailly a réussi une tête dans la surface et a réussi à donner un coup de pied à Karl Toko Ekambi à la tête, une pénalité claire sinon un assaut pur et simple.

Le penalty a été transformé par Nicolas Moumi Ngamaleu, menant à une finale nerveuse d’une demi-heure pour les champions de la Coupe d’Afrique des nations 2015.

Néanmoins, l’équipe locale a tenu bon et occupe désormais la tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde avec de grandes chances de se qualifier pour le tournoi au Qatar.

Bailly a fait ses débuts internationaux juste avant la Coupe d’Afrique des nations 2015, jouant son chemin dans l’équipe et disputant les six matchs alors qu’ils remportaient leur premier titre depuis 1992.

Il a ensuite participé à une autre compétition de la CAN et aux Jeux olympiques de cet été, partant respectivement en phase de groupes et en quart de finale.

Le joueur de 27 ans pourrait avoir du mal à jouer au niveau des clubs ce trimestre après l’arrivée de Raphael Varane et se retrouve probablement maintenant comme le quatrième défenseur central de United.

S’adressant au média du club avant la nouvelle saison, Bailly a déclaré ceci à propos de la force de l’équipe :

“Nous avons une équipe très forte – nous avons fait venir Varane, qui a une bonne expérience et est un très bon joueur. Dix ans, je pense qu’il a passé en Espagne, remportant de nombreux trophées et c’est très bon pour la mentalité de l’équipe.

« Sancho est un bon jeune joueur et est venu aider l’équipe. Cette saison, nous sommes tous là pour essayer de gagner des trophées.

“Pour moi, cette saison, la première chose est de ne pas me blesser, de bien m’entraîner et d’attendre mon heure.”