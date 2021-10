Eric Bailly, l’un des nombreux joueurs à interroger Ole Gunnar Solskjaer à Man United – Man United News And Transfer News

Plus de détails émergent de la presse sur les troubles dans les vestiaires de Manchester United qui pourraient sonner le glas du règne du manager Ole Gunnar Solskjaer au club.

Selon The Telegraph, « le sens tactique, les sélections, la réticence à prendre de grandes décisions et l’indulgence des joueurs sous-performants et des noms de stars de Solskjaer ont tous été remis en question par les joueurs ».

Eric Bailly est le premier joueur à être nommé comme celui qui a ouvertement interrogé Solskjaer.

« Il est entendu qu’Eric Bailly a ouvertement défié Solskjaer au lendemain de la misérable défaite 4-2 à Leicester lorsqu’il aurait demandé au manager » pourquoi il avait choisi un demi-centre qui n’était pas en forme « , écrit le journaliste James Ducker.

« Bailly a été négligé pour Harry Maguire, qui a commencé alors qu’il n’avait eu qu’une seule séance d’entraînement sur l’herbe après trois semaines d’absence avec une blessure au mollet et son manque de forme manifeste s’est manifesté lors d’un affichage parsemé d’erreurs.

«Maguire a conservé sa place contre l’Atalanta et Liverpool, malgré des performances tout aussi médiocres.

« Bailly était l’un des nombreux joueurs à remettre en question certaines des décisions de Solskjaer lors d’un échange de vues franc avant le match contre l’Atalanta mercredi dernier.

« Un joueur senior aurait demandé pourquoi Donny van de Beek, qui n’a fait que quatre départs en championnat au cours de ses 14 mois à Old Trafford, a été systématiquement ignoré.

» D’autres se sont demandé pourquoi Jesse Lingard a été gelé et pourquoi d’autres, comme Nemanja Matic, ont été utilisés avec autant de parcimonie alors que la forme de tant d’habitués était si pauvre, avec des inquiétudes quant à la tendance à répéter les mêmes erreurs et le « favoritisme » manifesté à certains.

Et selon The Times, Solskjaer n’est pas le seul membre du personnel à être interrogé par la première équipe de l’équipe.

» Une section de l’équipe est également particulièrement préoccupée par le rôle de Kieran McKenna, l’homme de 35 ans qui a rejoint le personnel des coulisses de la première équipe à l’été 2018 après un passage réussi à la tête des moins de 18 ans, « , affirme le journaliste Paul Hirst.

« McKenna est considéré comme un esprit brillant avec une grande attention aux détails par la hiérarchie du club, mais certains membres de l’équipe n’ont pas été inspirés par ses séances d’entraînement. »

C’est une image déprimante d’un vestiaire fracturé et qui n’augure rien de bon pour l’avenir de Solskjaer.

Les rapports de ce matin ont affirmé que le travail de Solskjaer était sûr «pour l’instant», bien que si l’on en croit ces journalistes fiables, il est difficile de voir comment il peut revenir de cette position.