Eric Bailly produit des performances impressionnantes pour Man United vs Atalanta – Man United News And Transfer News

Alors que le capitaine Harry Maguire pataugeait et que David de Gea oubliait qu’il était censé être dans une forme violette, l’arrière central remplaçant Eric Bailly a produit une performance impressionnante ce soir alors que Manchester United remportait un match nul 2-2 en Italie.

Le match du Groupe F de la Ligue des champions contre l’Atalanta a commencé avec United dans une formation 3-5-2 et Bailly à droite des trois derniers avec Raphael Varane au milieu et Maguire à gauche.

Cependant, Varane a boité en première mi-temps et le manager Ole Gunnar Solskjaer est revenu à quatre en arrière.

Et tandis que Bailly était le franc-tireur imprévisible que les fans de United ont appris à connaître et à aimer, il a produit brio et excentricité.

L’Ivoirien a atteint 85% de précision de passe, a totalisé 68 touches, a remporté 7 duels sur 11 et a effectué quatre interceptions.

Il a également remporté deux des trois plaqués, effectué deux blocs et un dégagement.

Le jeu en chiffres d’Eric Bailly contre l’Atalanta : 85% de précision de passage

68 touches au total

11 duels au total disputés

7 duels gagnés au total

4 interceptions

3 tentatives de tacles

2 tacles réussis

2 blocs

1 autorisation Maintenir son équipe dans le jeu à maintes reprises. pic.twitter.com/UhyYs7V0wK – Statman Dave (@StatmanDave) 2 novembre 2021

Bailly n’a jamais été le défenseur incontournable du manager Ole Gunnar Solskjaer, mais avec Varane et Lindelof sujets aux blessures cette saison et Maguire en difficulté pour la forme, le manager regardera longuement et sérieusement sa performance ce soir.

Bailly a réalisé un superbe contre en première mi-temps pour éviter ce qui était probablement un certain but.

Sa vitesse et son habileté dépassent probablement celles de tous ses collègues défenseurs centraux du club.

S’il peut rester en forme, ce qui a été son talon d’Achille dans le passé, le joueur de 27 ans pourrait fournir le catalyseur pour rassembler la défense capricieuse de United pour travailler vers une saison gagnante.

Cependant, il reste à voir si Solskjaer lui donnera cette chance.