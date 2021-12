Eric Bailly recrée le mouvement de la star de la WWE Booker T et les fans lui donnent un pourboire pour le rôle de Spider-Man en tant que défenseur de Manchester United en Ligue des champions

Non content de quelques bribes de défense brillantes, la star de Manchester United Eric Bailly l’a fait de manière incroyable.

L’arrière central a canalisé à deux reprises son Booker T et Spider-Man intérieurs lors du match nul 1-1 du club contre les Young Boys en Ligue des champions.

.

La performance de Bailly a ravi de nombreux supporters de Manchester United

Le joueur de 27 ans a été recruté par le manager par intérim Ralf Rangnick, qui a aligné une équipe pleine de joueurs marginaux alors que leur match contre l’équipe suisse était un caoutchouc mort.

S’il reste à voir si Bailly a donné une bonne impression au joueur de 63 ans, l’ancien patron du RB Leipzig aurait été étonné par sa façon élégante de se relever du pont.

Lors du premier incident, lorsqu’un joueur des Young Boys a tenté de s’éloigner de Nemanja Matic, Bailly a sprinté et a réalisé un superbe tacle glissé avant de terminer sa brillante rotation à 360 ° pour se remettre sur pied.

Et les fans ont été encore plus stupéfaits lorsque Bailly a ensuite effectué le même mouvement après avoir produit un excellent dégagement près du but.

Le défenseur central ivoirien n’est peut-être pas un favori des fans, mais les supporters adorent certainement son style.

Certains l’ont même soutenu pour être le prochain Spider-Man sur les réseaux sociaux.

« Eric Bailly devrait jouer dans le prochain film de Spiderman. L’homme est en feu aujourd’hui avec ces acrobaties post défensives #EricBaillyContentBingo #ericbailly #MUNYB #ManchesterUnited #MUFC », a commenté @AnonymousAdv19.

Pendant ce temps, BT Sport l’a comparé à la légende de la WWE Booker T, qui faisait souvent son « Spinaroonie ».