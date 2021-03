Eric Bischoff dit que Bret Hart est «  l’un des champions du monde les moins titrés de l’histoire de la WWE  »

Peu de gens diraient que Bret Hart n’est pas l’un des meilleurs travailleurs et interprètes de tous les temps dans la lutte professionnelle.

Cependant, Eric Bishoff dirait certainement qu’il est l’un des champions du monde les moins titrés de l’histoire de la WWE.

Bret Hart est l’un des meilleurs interprètes que la WWE ait jamais eu

Bischoff a signé Hart à la WCW en 1997 dans un mouvement qui, selon beaucoup, verrait la WCW monter encore plus loin devant la WWE dans les Monday Night Wars.

Hart avait été un pilier de la WWE pendant 13 ans avant d’accepter de signer avec la WCW, mais le héros canadien a déclaré dans son autobiographie qu’il ne voulait pas vraiment y aller et c’est Vince McMahon qui l’a doucement poussé.

Quand Hart a refusé de laisser tomber le titre à son rival Shawn Michaels au Canada à Survivor Series 1997, le tristement célèbre Montreal Screwjob a été concocté et McMahon a forcé l’arbitre Earl Hebnar à remettre la ceinture à Michaels.

WWE Le moment où Hart a réalisé qu’il avait été baisé par McMahon

McMahon a fait cela parce qu’il craignait que Hart ne se présente à la télévision WCW avec son titre la nuit suivante de la même manière que Madusa l’avait fait avec le titre féminin.

«Il voulait tuer Vince McMahon quand j’ai commencé à travailler avec lui», se souvient Bischoff sur son podcast, 83 semaines. «Il détestait Shawn Michaels, il détestait Ric Flair, il détestait beaucoup de monde [in WWE].

«Il était malheureux, Vince McMahon était l’antéchrist, jusqu’à ce qu’il arrive au Temple de la renommée. Puis il est temps de s’embrasser et de se maquiller, puis Eric [Bischoff] est l’antéchrist, [Hulk] Hogan est l’antichrist. »

Hart a couru en tant que champion de la WWE de 1992 jusqu’à son départ en 1997 et bien que son travail soit incroyable – osons-nous dire indéniable – ce n’était pas le moment idéal pour le monde de la lutte.

Beaucoup pensent que la plus grande contribution d’Eric Bischoff à la lutte a été de former le NWO

La WWE était coincée dans une ère de personnages de dessins animés qui était loin derrière le produit plus basé sur la réalité de la WCW en 1996. Ce n’est que lorsque l’ère Attitude a commencé qu’ils l’ont récupéré au début de 1997.

Du point de vue du dessin consistant à placer les fans dans des sièges et à vendre des pay-per-views, Hart n’a pas eu la meilleure course et Bischoff dit que cela fait de Hart l’un de leurs champions les moins réussis.

«À ce jour, je respecte Bret, de nombreux aspects de Bret Hart en tant qu’interprète», a déclaré Bischoff. «Bret Hart est à mon avis l’un des meilleurs interprètes techniques de sa génération, pas la plus grande star.

«Son pouvoir d’attraction à la WWE est bien documenté par quiconque souhaite faire la recherche de manière objective. Il n’était pas un tirage au sort de l’événement principal de la WWE.

Même quand Bret Hart était un méchant à la WWE, il était aimé des Canadiens

«C’est ça, c’est un fait. Ce n’est pas ma faute, je n’étais pas là, je ne lui ai pas réservé, ça n’a tout simplement pas fonctionné. Il était le champion, il était le visage de l’entreprise et il était le champion du monde des poids lourds le moins titré, ou du moins l’un d’entre eux, de l’histoire de la WWE, qui est une longue histoire effrayante.

«Bret Hart est ce type qui doit avoir quelque chose à détester pour avoir quelque chose à dire. S’il doit faire une interview, il doit trouver quelqu’un à qui s’en prendre, quelqu’un à haïr, quelqu’un à blâmer.