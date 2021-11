Eric Bischoff partage une mise à jour sur la santé de Hulk Hogan

Eric Bischoff vient de partager la dernière mise à jour sur la santé de Hulk Hogan. L’ancienne personnalité de la WWE et cadre de la WCW a parlé de Hogan sur son podcast 83 Weeks et a déclaré que Hogan faisait tout ce qu’il pouvait pour rester en aussi bonne santé que possible. Cela fait suite à Ric Flair partageant sa mise à jour sur Hogan.

« En fait, il l’est probablement parce qu’il surmonte de nombreux défis physiques », a déclaré Hogan, selon Wrestling Inc. « J’étais juste avec Hulk il y a une semaine et demie ou deux semaines et il s’entraîne. Bien que l’entraînement soit un peu différent qu’auparavant, il fait sa thérapie physique quatre ou cinq jours par semaine, quelques heures par jour. Rentre à la maison et passe encore une heure ou deux dans la salle de gym et mange aussi sainement qu’il peut manger et je suis sûr qu’il est prier de tout son cœur pour essayer de récupérer une grande partie de la mobilité que 17 chirurgies du dos et quelques arthroplasties de la hanche vous enlèveront. »

Hogan, deux fois Hall of Famer de la WWE, est récemment allé sur Instagram pour publier une photo de lui après une énorme transformation de perte de poids. Dans le message, Hogan a écrit: « Retour à mon frère de 9e année pesant 275 livres. » La santé de Hogan est devenue un sujet brûlant lorsque sa fille Brooke est apparue à Hollywood Raw et a révélé le nombre de chirurgies qu’il a subies au cours de la dernière décennie.

« Nous avons compté le nombre de chirurgies qu’il a subies au cours des 10 dernières années et je pense que nous en sommes à 25 », a déclaré Brooke. « Il a eu les deux épaules explorées et il avait tout son biceps et son sac bourse et tout attaché dans son épaule l’année dernière. C’était un désastre. Il a attrapé le SARM et c’était comme une grosse chose.

« Nous avons donc dû revenir en arrière et annuler des tonnes de thérapie physique. Il s’est fait remplacer plusieurs fois les deux genoux, je pense à deux fois sur les deux. Il s’est fait refaire les hanches. Il a eu son coude. Alors oui, il a subi tellement de chirurgies , alors il en a fait une tonne, mais ce dernier qu’il vient d’avoir finalement était comme le ticket gagnant. Donc en ce moment, il se sent bien. Il s’entraîne deux heures dans la salle de gym tous les jours. Il continue de s’entraîner. » Hogan a été vu pour la dernière fois sur WWE TV en avril pour WrestleMania 37 alors qu’il était le co-animateur de l’événement avec Titus O’Neal.