Eric Bledsoe aux Clippers en échange de Beverley et Rondo

Marché NBA: Mouvement surprenant sur le marché des Clippers de Los Angeles. L’équipe de Los Angeles vient d’emménager sur le marché pour transférer les Memphis Grizzlies à Patrick Beverley, Rajon Rondo et Daniel Oturu en échange de Eric Bledsoé.

Cet accord, plus que sportif, a une intention économique pour les Clippers, qui parviennent à éviter de payer 30 millions de dollars de taxes sur le luxe et créent une exception joueur de 8,3 millions qu’ils pourront utiliser cette année.

En échange, ils changent de base. En dehors de Beverley et Rondo et à l’intérieur de Bledsoe, un vétéran de 31 ans qui a passé les trois premières années de sa carrière dans l’équipe de Los Angeles. Il a été sélectionné à deux reprises dans les meilleures équipes défensives et devrait être un élément clé de la rotation cette saison.

Ramifications du plafond pour LAC / MEM : LAC

–Eric Bledsoe : 18,1 M$ et 19,4 M$ (3,9 M$ GTY)

–BAC verra sa facture de taxes passer de 125M$ à 95M$ (économies de 30M$)

– 8,3M$ TE pour BAC MEM

–Patrick Beverley : 14,3 M$

–Rajon Rondo : 7,5M$ (bonus probable de 750K$)

–Daniel Oturu : 1,5 M$ – Bobby Marks (@ BobbyMarks42) 16 août 2021

L’accord est également bénéfique pour les Clippers au niveau des salaires à partir de l’été 2022, lorsque Bledsoe n’a obtenu que 3,9 des 19,3 millions qu’il a signés depuis sa dernière année. Les Grizzlies, pour leur part, ont 16 contrats garantis en ce moment et ils sont clairs qu’ils vont commencer à négocier.

L’avenir des Clippers

Ainsi, les Clippers se sont débarrassés de deux bases comme Beverley et Rondo qui n’ont eu aucun impact sur l’équipe l’an dernier, où Reggie Jackson était longuement le meilleur gardien. Nous verrons où ces deux joueurs finiront par jouer, qui ne manqueront pas d’attirer les franchises en herbe. Les Clippers, pour leur part, s’assurent d’un meneur de jeu de secours avec un niveau défensif.