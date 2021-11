Eric Bolling de Newsmax reçoit des messages haineux inquiétants

Newsmax Eric Bolling a partagé un certain nombre de messages haineux troublants qu’il a reçus lors d’un segment récent où il a accusé le président Joe Biden de ne pas en faire assez pour faire respecter la loi.

Le segment en question montrait Bolling proclamant que « Dans l’Amérique de Biden, le Black Friday n’est pas négatif, c’est positif parce que tout est gratuit ». Bolling a fait cette affirmation lors d’un segment sarcastique sur les vols à main armée observés à travers les États-Unis ces derniers jours.

« L’Amérique est de retour, bébé ! » Bolling s’est exclamé avec un sarcasme clair. Il a poursuivi en déchirant le message de Thanksgiving de Biden à Al Roker, ainsi que l’escapade présidentielle à Nantucket « pendant que les gens ordinaires comme nous luttent avec le Thanksgiving le plus cher de l’histoire ».

Bolling a clairement indiqué qu’il était hyperbolique, même s’il attribuait l’anarchie à «l’Amérique de Biden». Néanmoins, il suffisait que certaines personnes lui envoient des critiques venimeuses, dont un e-mail faisant cruellement référence à la mort du fils de Bolling d’une overdose de drogue.

Une autre personne a laissé à Bolling un message vocal qui déchirait les arguments « déroutants » qu’il avait avancés pendant le segment. La messagerie vocale a continué avec l’homme disant à Bolling « ce que vous faites à ce pays est une injustice, et je promets que vous et le reste de votre famille allez brûler en enfer. »

Je suppose que vous et votre famille consanguine êtes chrétiens et, pour une raison quelconque, croyez au concept du paradis et de l’enfer. Non à cause de ça, je suis indifférent. Je suis plus un agnostique où je ne sais pas s’il y a un paradis ou un enfer. Mais je sais que s’il y en a un, votre famille et tous les enfants que vous avez malheureusement pu avoir élevés iront certainement.