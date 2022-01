Eric Bolling écrase Neil Cavuto pour la question d’Adam Kinzinger

Hôte Newsmax Eric Bolling n’a épargné ni adjectif ni adverbe vendredi dans un segment détruisant vicieusement l’hôte de Fox News Neil Cavuto pour une interview avec Rep. Adam Kinzinger que Bolling a appelé « une insulte aux balles molles ».

« La vérité a eu une mauvaise journée hier, les amis », a déclaré Bolling, se référant au 6 janvier. « Alors que nous étions à l’antenne hier, la vérité était en train d’être démolie sur le réseau de plus en plus libéral à quelques pâtés de maisons à l’ouest de Newsmax. A quelques pâtés de maisons, peut-être, à des kilomètres de distance en pieds conservateurs.

« Neil Cavuto a accueilli Adam Kinzinger, un sycophant qui déteste Trump, et lui a posé des questions sur le softball », a déclaré Bolling. « En fait, c’est offensant pour les balles molles. Neil a donné à Kinzinger un plateau d’argent pour écraser Trump avec des questions incontrôlables. »

Kinzinger fait beaucoup de médias, en particulier concernant les événements du 6 janvier et son appartenance au comité de la Chambre les enquêtant.

Dans l’interview du sixième, Cavuto a déclaré à Kinzinger que le leadership républicain en 2021 était « presque universellement critique » à propos du « comportement à l’époque » de Donald Trump et a demandé pourquoi il était différent maintenant.

Kinzinger a essentiellement répondu que les républicains avaient peur à la fois de Trump et de leur propre base, et a suggéré qu’ils avaient alimenté la base dans le but de collecter des fonds.

Bolling, dans son segment de vendredi, a fait une exception extrême.

« La vérité aurait été mieux servie, Neil, si vous aviez demandé à Kinzinger si sa haine bien documentée pour Trump avait quelque chose à voir avec sa participation à ce comité du 6 janvier, aux côtés de l’autre énorme ennemi de Trump au congrès, Liz Cheney, vous deux transfuges, faux républicains », a-t-il poursuivi. « Vous êtes sur le point de sortir de toute façon, mais vous ne le sauriez jamais à partir de cette interview. »

« Donc, la vérité a souffert au Capitole hier, et la vérité est morte de mort sanglante à 16 heures, heure de l’Est, en face, dans ce studio du centre de Manhattan », a déclaré Bolling.

Regardez le clip ci-dessus via Newsmax.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com