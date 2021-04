Eric Boullier appelle à une approche tout ou rien des courses de sprint de Formule 1

Eric Boullier estime que les courses de qualification sprint en Formule 1 sont une bonne idée en principe et, si les épreuves tests pour elles doivent être réussies, qu’elles devraient figurer à chaque course au lieu de quelques-unes tout au long de la saison.

L’ancien directeur de l’équipe Lotus et McLaren a déclaré que l’idée de changer fondamentalement la structure d’un week-end de Formule 1 est un domaine difficile à naviguer, compte tenu de l’histoire du sport, mais a salué la façon dont la FIA et la FOM ont géré l’introduction de ce proposition.

«Je pense que c’est une bonne idée, car chaque expérience vaut la peine d’être essayée», a-t-il déclaré à Auto Hebdo. «La F1 souhaite depuis longtemps changer le format historique de ses week-ends. Le sujet est très sensible, car il touche directement l’ADN de la discipline et j’apprécie la maturité avec laquelle le dossier est traité.

«Il y a eu beaucoup de discussions et de consultations pour éviter de faire quoi que ce soit d’idiot. Le pire aurait été pour le groupe F1 de jouer l’apprenti sorcier, ce qui n’est pas le cas.

«J’aime l’approche du test plutôt que de sauter dans l’inconnu, mais si elle devait être adoptée, ce nouveau format devrait être appliqué à tous les tours.

«Nous évoluons dans un championnat du monde où les règles doivent être les mêmes. Quand viendra le temps d’évaluer la situation, nous devrons l’adopter ou la rejeter. »

Si le nouveau format devient la norme en Formule 1, Boullier – qui est désormais directeur général du comité d’organisation du Grand Prix de France – ne pense pas que les courses de qualification vendront plus de billets au total, car les Grands Prix eux-mêmes ont toujours préséance sur la façon dont la grille est formée.

Il pense également qu’il s’agit d’une solution qui suivra toujours fondamentalement le format et la structure des week-ends de F1 passés, ce qui sera important pour garder les fans de côté à l’avenir.

«Bien que tous les Grands Prix aient leur propre identité, leur propre culture, leur propre couleur, les spectateurs viennent en premier pour voir la F1, c’est la reine du spectacle», a-t-il ajouté.

“[Format preserving] n’aurait pas été le cas si la séance de qualification avait été remplacée par la course de qualification. Il était important de garder cette traditionnelle séance de qualification, qui appartient à l’ADN de la F1 et qui permet aux pilotes de s’exprimer sur un tour, de montrer leur vitesse. Cela dit, le succès de la course de qualification dépendra également de l’attitude des équipes. Qu’ils adoptent ou non une approche trop conservatrice. »

