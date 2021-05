Eric Boullier: Lando Norris “ pourrait devenir champion de F1 à l’avenir ”

L’ancien directeur des courses de McLaren, Eric Boullier, estime que son ancienne équipe pourrait avoir un champion en devenir dans ses rangs à Lando Norris.

Le Britannique est déjà arrivé à un niveau élevé en 2019, mais depuis lors, son stock n’a cessé d’augmenter, 2021 représentant une autre étape clé pour Norris dans sa carrière.

Tout le discours de pré-saison était axé sur Daniel Ricciardo et les hauteurs vers lesquelles il pourrait amener McLaren, mais jusqu’à présent, Norris a fermement été la star de l’émission McLaren.

Quatre courses dans la campagne 2021 et Norris a déjà figuré sur le podium, récoltant 41 points au total pour occuper la 4e place du championnat des pilotes.

Mais pourrait-il un jour atteindre le statut de champion en Formule 1? Eh bien, Boullier pense que cela pourrait arriver.

“Il faut voir ce qu’il a fait dans les catégories juniors pour comprendre qu’il est du matériel de F1”, a déclaré Boullier à GPblog.

«Je suppose que vous ne pouvez voir qu’en F1 comment ils mûrissent et ensuite vous pouvez voir s’ils sont des matériaux de Champion du Monde, ce qui est différent.

«Norris a tout gagné en dessous de la F1 et se développe très bien par rapport à Ricciardo. Non seulement sur un seul tour mais aussi dans les courses, sur la gestion des pneus. Il se développe très bien et pourrait devenir champion de F1 à l’avenir, tout comme Max [Verstappen]. »

McLaren est l’une des nombreuses équipes du milieu de terrain avec des ambitions de sauter à l’avant du peloton en vertu du nouveau règlement pour 2022.

Parallèlement au plafond budgétaire, ces nouvelles règles sont conçues pour rendre les voitures plus adaptées aux dépassements, créant des courses plus excitantes, plus proches et, espérons-le, imprévisibles.

Et Boullier a déclaré que ce serait «très bien pour McLaren et le sport» si son ancienne équipe pouvait à nouveau concourir au sommet en 2022.

«Vous pouvez voir que McLaren au cours des trois ou quatre dernières années s’est nettement améliorée étape par étape et cela porte ses fruits maintenant», a-t-il expliqué.

«Ce serait très bien pour McLaren et le sport. Mais il y a de nombreux facteurs, tout d’abord le plafond budgétaire qui pourrait changer la façon dont les grandes équipes travailleront et nous espérons que la nouvelle réglementation donnera du crédit sur le mérite, pas sur les ressources.

«J’espère qu’à l’avenir, tout le monde pourra se battre pour le championnat.»

