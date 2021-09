Eric Cantona a suggéré une fois que le manager de la France Henri Michel était “un sac de merde” pour lequel il lui a valu une interdiction de jouer pour son pays pendant un an, mais leur perte était la Premier League et le gain de Man United

in

Cet été, de nombreuses starlettes anglaises ont gravi les échelons pour jouer régulièrement au football international. Cependant, ils voudront peut-être éviter de commettre les erreurs des internationaux qui se sont présentés devant eux s’ils veulent continuer sur leur lancée.

Un joueur dont les erreurs l’ont empêché de prolonger sa carrière internationale, c’est le moins qu’on puisse dire, c’est Eric Cantona.

Bob Thomas Sports Photographie vi

Il pourrait écrire un livre sur ce qu’il ne faut pas dire aux gens

. – .

Cantona est l’une des figures les plus charismatiques à avoir jamais honoré le football anglais

. – .

Cependant, il a été l’artisan de sa propre chute lorsqu’il s’agissait de progresser à l’international, cependant

La légende de la Premier League et de Manchester United était réputée pour faire les choses à sa manière et a toujours exprimé son opinion, ce qui a souvent eu un coût pour sa carrière. Des moments tels que le kung-fu frappant un partisan de Crystal Palace et son langage coloré dans les conférences de presse agissent comme un 101 sur la façon de ne pas avoir une carrière réussie pour les débutants internationaux.

Ce n’était pas une surprise alors que le buteur prolifique ait lancé une attaque amère à la télévision nationale contre le manager de l’équipe de France, feu Henri Michel, après que le patron ait retiré Cantona de l’équipe nationale en 1988 lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

L’ancien attaquant ne s’est pas éloigné de son comportement habituel, qualifiant Michel de « sac de merde ».

Le commentaire a vu Cantona interdit de jouer pour les Bleus pendant un an.

. – .

La défaite de la France – ils n’ont pas réussi à se qualifier pour les Coupes du monde 1990 et 1994 – était le gain de Man United alors qu’il prenait d’assaut la Premier League

Heureusement pour Cantona, le nouveau manager Michel Platini, qui a pris la relève en 1988, n’a pas tardé à le réintégrer. Dieu sait qu’ils avaient besoin de lui.

Sur le terrain, il ne pouvait rien faire de mal, et son talent pouvait parfois le sortir du pétrin, les équipes s’appuyant sur ses capacités à marquer des buts. Malgré son comportement étrange outre-Manche, l’attaquant a poursuivi une carrière réussie en Angleterre, remportant quatre fois la Premier League avec Man United qui l’a pincé de Leeds en 1992.

“J’ai joué avec lui pendant deux saisons complètes et nous avons remporté un titre à chaque fois, le premier d’entre eux étant presque à lui seul”, a déclaré Gary Neville, qui a fait son entrée dans l’équipe senior à l’époque de Cantona.

Fergie, l’un de ses plus grands fans, semble d’accord. “C’était sa simple présence et sa capacité à marquer et marquer des buts”, a-t-il déclaré.

Sur la scène internationale, cependant, Cantona n’a remporté aucune compétition internationale avec la France, ne marquant que vingt fois pour son pays et faisant face à plusieurs interdictions tout au long de sa carrière.

Les stars anglaises feraient probablement mieux d’apprendre de ses erreurs. Donc, si Bukayo Saka et Jude Bellingham veulent continuer à faire des apparitions pour Les Trois Lions, ils ne voudront peut-être pas appeler le manager Gareth Southgate «un sac de merde».