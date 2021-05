Eric Cantona est aussi fascinant dans la chair qu’il l’était sur le terrain et était parfait pour raconter l’histoire de Manchester United

Un nouveau film sur Manchester United, co-écrit par Eric Cantona et retraçant la montée des géants de la Premier League, a frappé l’écran. Ici, le producteur Matt Lorenzo explique comment cela s’est passé.

C’était le 7 février 1958, dans un hôpital de Munich. Les survivants de l’accident d’avion qui a dévasté les Busby Babes, les jeunes stars de Manchester United, se battent pour leur vie. Parmi eux se trouve le chef d’équipe, Matt Busby.

Allsport – .

La route vers l’adulation européenne et mondiale pour Manchester United a commencé sous le légendaire Matt Busby

Mon défunt père, Peter, était censé être sur ce vol. Mais son rédacteur sportif du Daily Herald lui avait confié une autre mission. Il était dans le prochain avion pour Munich. C’était un ami de Busby. En attendant que le manager gagne sa bataille et quitte l’hôpital, cette amitié est devenue un lien.

Et c’est ainsi que ma grand-mère catholique est allée sur sa tombe en croyant que j’avais été nommé d’après un saint. Mais je ne l’avais pas fait.

Mon père était un fan de West Ham teint dans la laine. Et je n’avais guère d’autre choix que de suivre ses traces. Dieu sait seulement ce qu’il ferait de cette saison. Il sourirait. Mais, comme moi, il sourirait aussi aux progrès de l’autre United. Le lien perdure.

J’ai eu la chance de rencontrer Sir Matt et, plus souvent, son fils Sandy. Mon père organisait des vacances et disait à ma mère que la saison de football était terminée et qu’il était temps de faire une pause complète – juste elle, lui et nous, les enfants. Imaginez sa surprise quand, en quelques heures, nous avons croisé Bobby Charlton, Martin Peters et Bobby Moore. Même destination, mêmes deux semaines, mêmes mensonges racontés aux épouses.

Centraide

Co-écrit et mettant en vedette Cantona, The United Way raconte l’histoire de Manchester United avec des idées uniques de ceux qui sont impliqués dans le célèbre club

Donc, en tant qu’enfant, j’étais gâté pourri. Bobby Moore est aussi devenu mon ami. Et j’ai fait un film sur lui – Bobby – par respect pour cette relation. De même, Sir Bobby Charlton a toujours été Bobby pour moi. Lui et Lady Norma m’accueilleraient dans la salle de conférence United. Un accueil qui se prolonge encore aujourd’hui.

Michael Edelson est le plus ancien réalisateur de United et je le connais depuis des années. Je l’ai aidé à écrire son autobiographie. Et c’est lui vers qui je me suis tourné lorsque j’ai décidé de faire un film sur United. Il a accepté d’aider et est finalement devenu un producteur exécutif du projet.

Je savais que United comptait environ 640 millions d’abonnés inscrits dans le monde. Et je savais que leur histoire serait brillante à raconter. Mais ce film serait différent. Ce film aurait une véritable superstar pour le diriger.

Eric Cantona était parfait pour le rôle. Il était une superstar en tant que joueur et le reste aujourd’hui, que ce soit en tant qu’acteur, artiste ou poète. Il a accepté de raconter l’histoire de United pour nous.

. – .

De nombreuses équipes anglaises ont essayé mais échoué à égaler la campagne triplée de Man United en 1999

Nous nous sommes envolés pour Lisbonne pour l’interroger pendant trois jours et l’avons rencontré dans un restaurant où il a même commandé des sardines.

Il nous a aidés à écrire le film et j’aimerais penser que le résultat, Centraide, est un peu spécial.

Des jours sombres de Munich à la réalisation du rêve européen de Busby dix ans plus tard. Au cours des années stériles des années 70 et des premières luttes de Fergie. Ensuite, l’arrivée de Cantona et les titres de champion et les coupes à profusion culminant avec cet incroyable triplé en 1999.

Centraide

Beckham, Ole Gunnar Solskjaer et bien d’autres détaillent ce que le club signifie pour les habitants de Manchester et comment ils ont été incités à un tel succès

Nous entendons parler d’une galaxie d’étoiles unies. Des personnalités comme David Beckham, Ryan Giggs, Bryan Robson, Brian Kidd, Ole Gunnar Solskjaer, Teddy Sheringham, Nicky Butt, Peter Schmeichel, le regretté Tommy Docherty et bien d’autres.

Mais au cœur de tout cela se trouve Eric. Il attire votre attention et ne vous laisse pas partir. Aussi fascinant dans la chair qu’il l’était sur le terrain. Eh bien, ma femme se pâmait de toute façon…

. – .

Cantona est l’une des figures les plus charismatiques du football anglais de tous les temps

Il est toujours aimé des fidèles d’Old Trafford à ce jour

C’est une histoire formidable, mais il ne s’agit pas seulement d’un club de football.

Centraide est au cœur de l’histoire des gens. Il s’inscrit dans un contexte de quatre décennies de changements sur et en dehors du terrain. Les seigneurs Heseltine et Kinnock ajoutent un contexte sociopolitique. Les musiciens Peter Hook et Shaun Ryder se souviennent des sons et des styles révolutionnaires qui, avec le club de football, ont contribué à faire de Manchester une capitale culturelle pionnière et débordante.

C’est un voyage cinématographique pour découvrir l’âme d’un club de football, d’une ville et d’un peuple.

Centraide est disponible sur Blu-ray, DVD et téléchargeable à partir du 10 mai. Il sera lancé sur Sky Documentaries et NOW le 24 mai