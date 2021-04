Eric Carr, batteur de Late Kiss, sujet du prochain documentaire

Un officiel Eric Carr un documentaire est en préparation.

Selon SiriusXMde Eddie Trunk, le documentaire est soutenu par le regretté EMBRASSER la famille du batteur et est «totalement légitime».

Le samedi (17 avril), Tronc pris à son Twitter à écrire: “Je vais être interviewé la semaine prochaine pour un prochain Eric Carr documentaire. Sa famille est derrière et m’a contacté à ce sujet, donc c’est totalement légitime. Heureux d’en faire partie et plus excité de le voir! Eric était un ami cher qui me manque beaucoup. Son héritage le mérite! “

Carr remplacé Peter Criss dans EMBRASSER en 1980 et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe en 1981 “Musique de” The Elder “” album. Son dernier enregistrement avec EMBRASSER a été “Dieu vous a donné du rock and roll II”. Sa dernière apparition publique avant sa mort était à la MTV Video Music Awards en septembre 1991.

Carr a contribué son talent aux groupes de nombreux albums d’or et de platine pendant son mandat, et peut être entendu sur les nombreuses chansons à succès du groupe des années 1980, y compris “Lèche-le”, “Le paradis est en feu”, “Nuits folles”, “Les larmes tombent” et “Toujours”, pour n’en nommer que quelques-uns. En plus de ses contributions musicales, Carr était également connu pour sa personnalité invitante et son véritable amour pour les fans. Depuis le moment où il a rejoint le groupe jusqu’à ce jour, Carr reste l’un des membres les plus aimés de la EMBRASSER famille.

Carr est décédé le 24 novembre 1991 d’un rare cancer du cœur. Il avait 41 ans.

De retour en 2011, à l’occasion du 20e anniversaire de Ericpasse, EMBRASSER chanteur Paul Stanley a déclaré à propos de Carr: “À un moment où EMBRASSER était au milieu de bouleversements et de troubles, Eric a apporté le calme et un optimisme qui ont recentré nos priorités afin que nous puissions aller de l’avant. Je ne peux pas surestimer sa contribution à notre renaissance. Son dévouement à sa musique n’a été égalé que par son dévouement envers ses fans. C’était une âme gentille qui ne pouvait pas dire un mot méchant à propos de qui que ce soit et je pense à lui tout le temps. “

Ajoutée EMBRASSER bassiste / chanteur Gene Simmons: “Je n’ai jamais connu personne de plus humble de ma vie. Eric Carr était une âme gentille qui n’a jamais rien dit de mal sur personne. Il était aussi une double menace à la batterie et au chant. Il me manque.”



