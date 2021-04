Eric Church, Darius Rucker et Ashley McBryde joueront dans Covid PSA

Eric Church, Darius Rucker et Ashley McBryde joueront dans un PSA de Covid Vaccine (annonce d’intérêt public) qui sera présenté en première à les Prix ACM le 18 avril. Il a été réalisé par ACM Lifting Lives en collaboration avec Ad Council et COVID Collaborative.

L’annonce fait partie de la campagne nationale «C’est à vous», qui a été lancée en février. Il soulignera le rôle vital que l’éducation sur les vaccinations Covid jouera dans la perspective d’un retour généralisé aux spectacles de musique live. Church, McBryde et Rucker seront vus à l’auditorium Ryman et à Grand Ole Opry House.

Recevez les dernières nouvelles du pays directement dans votre boîte de réception!

Lisa Sherman, présidente et chef de la direction de l’Ad Council, déclare: «Nous sommes très reconnaissants à Eric, Ashley, Darius et à l’équipe d’ACM d’avoir prêté leur talent pour ce partenariat extraordinaire. Ensemble, nous contribuerons à accroître la sensibilisation aux vaccins COVID-19 et à connecter le public à des ressources où il pourra obtenir des réponses à ses principales questions.

«Des millions d’Américains ont hâte de recommencer à voir de la musique live», poursuit Sherman, «et se renseigner sur les vaccins est l’une des meilleures étapes pour y parvenir.»

Les recherches menées par le Ad Council sur le terrain par Ipsos en février ont révélé qu’environ 40% du public américain était encore indécis quant à la vaccination contre le Covid-19. Parmi cette cohorte, seulement 56% ont déclaré qu’ils se sentaient confiants de disposer de suffisamment d’informations pour éclairer leur décision concernant les vaccinations. Ceci comparé à 96% parmi ceux qui étaient déjà engagés.

«ACM Lifting Lives est fier de s’associer au Ad Council pour éduquer le public sur les vaccinations Covid-19 et sur la manière dont ils peuvent jouer un rôle dans la fin de la pandémie», a déclaré Lyndsay Cruz, directrice exécutive d’ACM Lifting Lives. «Avec le soutien de l’industrie de la musique country et des artistes, nous avons travaillé sans relâche cette année pour fournir plus de 3,5 millions de dollars d’aide financière aux familles dans le besoin au sein de la communauté de la musique country.

«En rejoignant le Ad Council et cette campagne, nous poursuivons notre engagement à offrir un avenir meilleur à ces familles et fans. Nous tenons à remercier chacun des artistes d’avoir rendu ce message percutant et de nous soutenir dans la réalisation de cet objectif.

Le cœur et l’âme d’Eric Church sortent en trois parties à partir du 16 avril. Précommandez-le ici.