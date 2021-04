Eric Church et Lucinda Williams retenus pour l’hommage à Billy Gibbons

Le fondateur et légendaire guitariste de ZZ Top, Billy Gibbons, recevra un hommage d’étoiles le mois prochain avec «Un hommage à Billy Gibbons» prévu pour le 16 mai.

Eric Church, Lucinda Williams, Brad Paisley, Ronnie Milsap et Dennis Quaid ne sont que quelques-uns des artistes confirmés pour cet événement historique. Le concert enregistré comprendra des performances en direct de l’emblématique Grand Ole Opry à Nashville devant un public à capacité réduite et socialement éloigné.

Travis Tritt, Jimmie Vaughan, Larkin Poe, Guthrie Trapp et un collaborateur fréquent Tim Montana devraient également apparaître, ainsi que d’autres «invités surprises» qui seront annoncés plus tard. Le produit du spectacle profitera également aux anciens combattants et aux organismes de bienfaisance de premier secours, y compris l’USO et la First Responders Children’s Foundation.

Gibbons aussi a récemment annoncé son nouvel album solo, Hardware, sortira le 4 juin via Concord Records et partagea deux singles, «West Coast Junkie» et «Desert High».

Le visuel de “West Coast Junkie” comprenait également une apparition d’un ancien Guns N ‘Roses le batteur Matt Sorum, lors d’un road trip trippant dans le désert. Sorum est également le batteur de Hardware et a été rejoint dans le groupe de base de l’album par le guitariste Austin Hanks.

Le matériel servira de suivi de la sortie primée de Gibbons en 2018 Le Big Bad Blues.

Billets pour «Un hommage à Billy Gibbons» mise en vente le 23 avril, tandis que ceux qui ne peuvent pas se rendre à Nashville pourront être à l’écoute de la prochaine émission spéciale télévisée. Plus de détails suivront.

Contrairement à The Big Bad Blues et Perfectamundo, presque tout le répertoire Hardware est original et orienté rock avec 11 des 12 chansons de l’album écrites par Gibbons, Sorum, Mike Fiorentino et l’ingénieur Chad Shlosser.

La seule exception est «Hey Baby, Que Paso», initialement enregistré par les Texas Tornados. Le titre de l’album est un hommage à l’ingénieur du son légendaire Joe Hardy qui a travaillé avec Gibbons et ZZ Top depuis le milieu des années 1980. D’un point de vue sonore, l’album a été influencé par les conditions du désert élevé de son enregistrement.

Le matériel devrait sortir le 4 juin et peut être précommandé.