Eric Church explique comment il a trouvé le titre de l’album pour ‘Chief’

Le troisième album d’Eric Church, Chief, est sorti il ​​y a 10 ans aujourd’hui, le 26 juillet 2011, et a été un succès majeur, recevant des éloges à la fois critiques et commerciaux. Les fans de Church connaissaient déjà le titre de l’album, car ils l’appelaient “Chef” depuis des années à ce moment-là, mais le surnom et le nom de l’album ont également un lien familial spécial avec la star du country.

“Au début, mes contacts tombaient, sortaient sur scène et je serais aveugle pendant la moitié du spectacle, alors j’ai commencé à porter des lunettes de soleil”, a déclaré Church à sa maison de disques sur la façon dont il a gagné ce surnom. “Puis j’ai mis un chapeau pour arrêter la sueur et c’est devenu ce truc, et nous sommes allés dans des salles plus grandes, j’ai essayé d’ajuster ça, mais les gens dans la foule portaient des chapeaux et des lunettes de soleil et ne me laissaient pas ajuster ça , alors c’est devenu ce truc naturellement. Donc, c’était l’heure du spectacle, c’était un peu mon uniforme. Le groupe a commencé à plaisanter avec moi, quand j’ai mis le chapeau et les lunettes de soleil, ils ont dit ‘D’accord, c’est l’heure du chef, le chef est là .’ Mais j’en ai ri, c’était une blague.”

L’homme de 44 ans a ajouté que son groupe ne connaissait pas “la partie vraiment cool de l’histoire”, à savoir que son grand-père était le chef de la police de Granite Falls, en Caroline du Nord, “et tout le monde l’appelait chef”. “Tout le monde, mon père l’appelait chef comme son gendre, donc c’était très chouette pour moi, qu’à travers les générations, c’est devenu mon surnom naturellement et personne ne savait que c’était le surnom de mon grand-père, personne”, a déclaré Church. « Quand est venu le temps de titrer l’album, parce que c’était en direct, et parce que c’était quelque chose que je voulais montrer – une partie du spectacle en direct, Chief était le bon titre de mon point de vue, mais aussi à cause de mon grand-père et ce qu’il représentait pour moi.”

Chief a été un énorme succès pour Church, devenant son premier album n°1 et lui donnant ses deux premiers singles n°1, “Drink in My Hand” et “Springsteen”. Les deux sont devenus deux des chansons emblématiques de Church, et il a déclaré à son label que “Drink in My Hand” était inspiré par ses fans. “J’étais dans le bus avec quelques-uns de mes co-auteurs, et nous venions de sortir de la scène et de voir la foule, nos fans et les voir mettre leurs bières en l’air”, se souvient-il. “On pouvait juste dire qu’ils avaient travaillé toute la semaine et que c’était le moment pour eux de laisser tout cela disparaître. Et c’est de là que le titre est vraiment né. ‘Tout va bien maintenant, j’ai un verre à la main, et Je me détends et je me détends. C’est juste devenu une très bonne chanson née de nos fans.”