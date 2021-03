Eric Church partage son dernier single ‘Heart & Soul’ ‘Break It Kind Of Guy’

Eric Church a partagé son dernier single « Break It Kind of Guy » de son prochain album en trois épisodes, Heart & Soul, dans son intégralité le 23 avril.

Church a fait équipe avec Casey Beathard et Luke Dick pour écrire le morceau, qui adopte une approche rebelle. «Luke parlait à quel point c’était rafraîchissant et à quel point il se sentait créatif dans ce cadre», a rappelé Church dans un communiqué. «Et puis il a dit: ‘Je suis tellement surpris que vous le fassiez de cette façon parce que normalement les gens sont comme’ si ce n’est pas cassé ‘- et quand il a dit cela, je suis allé’ vous le cassez. ‘»

« Break It Kind of Guy » apparaît sur la partie Soul de Heart & Soul, qui sortira le 16 avril. Le morceau de 9 titres du projet comprend également les singles « Hell of a View », « Bad Mother Trucker » et « Lynyrd Skynyrd Jones. »

Church a précédemment partagé «Heart On Fire» comme une offrande de la partie Cœur du projet. Il comprend également «Stick That In Your Country Music», «Never Break Heart» et «Crazyland».

L’autre section, &, sortira exclusivement sur vinyle. Heart & Soul, créé en collaboration avec le producteur Jay Joyce, et suit l’album 2018 du chanteur country Desperate Man.

«Ce qui est intéressant à propos de ce processus, c’est que Jay n’arrêtait pas de me demander ces trois ou quatre derniers jours, ‘Avons-nous fini?’», A déclaré Church à propos du processus. «Je n’arrêtais pas de dire: ‘Dieu, ça va être vraiment difficile. Il y en a beaucoup ici. Est-ce un double album? Et s’il s’agit d’un double album, comment laisser de côté ces cinq ou six chansons? ». Sur les trois sorties, l’album comprend un total de 24 titres.

« Je suis le critique le plus dur pour m’assurer que chaque chanson mérite d’être enregistrée, et j’ai battu ce truc à mort, ça ne peut pas être si bon », a-t-il déclaré. «Mais c’était juste un moment spécial et spécial, et un projet spécial et spécial qui, je pense, sera parmi nos meilleurs.»

Heart & Soul sort en trois tranches en avril. Précommandez-le maintenant.