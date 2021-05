Eric Church remporte plusieurs distinctions dans les charts avec “ Heart & Soul ” en trois parties

Eric Church, qui a décroché son neuvième album dans le Top 10 du classement country la semaine dernière, a immédiatement décroché son dixième.

Soul, la dernière partie de sa sortie élaborée de trois disques sur EMI Nashville / UMG Nashville, Heart & Soul, entre dans les meilleurs albums country de Billboard au n ° 2, une semaine après que Heart ait fait ses débuts au n ° 3. La version plus courte de six titres intitulée &, disponible uniquement pour les membres de son fan club Church Choir, place ce tableau au n ° 12, répertorié comme un EP. L’ensemble du projet de 24 chansons a été produit par Jay Joyce.

Billboard rapporte que Soul avait 53 000 unités d’albums équivalentes à la première semaine aux États-Unis, dont 42 000 en ventes d’albums. Cela se compare aux 49 000 unités d’ouverture de Heart, dont 40 000 en ventes d’albums, selon les données du MRC. Le premier des titres a atterri sur le Billboard 200 tous genres au n ° 5, suivi sur le nouveau classement de Soul au n ° 4, pour porter le total des 10 meilleurs albums de Church sur cette liste à sept.

Notamment, les titres Heart et Soul étaient les meilleurs vendeurs de la semaine dans tous les genres, ce qui lui a valu deux n ° 1 pendant des semaines consécutives dans le tableau des meilleures ventes d’albums (qui ne tient pas compte des données de streaming). Au Royaume-Uni, où les titres sont publiés via Spinefarm, Heart a fait ses débuts au n ° 2, où il reste dans sa deuxième semaine alors que Soul commence au n ° 3, selon les données officielles de la société Charts.

De retour aux États-Unis, Artiste de l’année CMA 2020 Church reste également forte sur la scène des singles. Il grimpe 3-2 sur Hot Country Songs avec «Hell of a View», qui figure sur Soul et en est à sa 27e semaine. Il est deuxième seulement après “The Good Ones” de Gabby Barrett, qui en est à sa quatrième semaine au n ° 1. “Hell of a View” est également en hausse de 9-6 sur Country Airplay. Church commence sa tournée Gather Again le 4 juin à Durant, OK.

Heart & Soul est maintenant disponible dans trois versions et peut être acheté ici.