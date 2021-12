Eric Clapton décide de ne pas poursuivre la veuve allemande pour avoir vendu un CD

Crédit photo : Brett Jordan

Eric Clapton a publié une déclaration suite à l’annonce de son procès contre une veuve allemande vendant un CD pirate.

Clapton dit qu’il veut « remettre les pendules à l’heure ». « L’Allemagne est l’un des nombreux pays où les ventes de CD pirates non autorisés et généralement de mauvaise qualité sont monnaie courante, ce qui nuit à la fois à l’industrie et aux acheteurs d’un produit de qualité inférieure. Sur une période de plus de 10 ans, les avocats allemands nommés par Eric Clapton, et un nombre important d’autres artistes et maisons de disques bien connus, ont poursuivi avec succès des milliers de cas de contrefaçon dans le cadre des procédures de droit d’auteur de routine », commence le communiqué.

« Ce n’est pas l’intention de cibler les individus vendant des CD isolés de leur propre collection, mais plutôt les bootleggers actifs fabriquant des copies non autorisées pour la vente. Dans le cas d’une personne vendant des articles non autorisés d’une collection personnelle, si, après réception d’une lettre de « cesser et s’abstenir », les articles incriminés sont retirés, les frais seraient minimes ou pourraient être annulés. »

Cette partie de la déclaration fait référence au fait que la veuve aurait dû payer les frais de justice de Clapton si le procès avait eu lieu. Elle a essayé de vendre un CD bootleg pour 11 $ sur eBay, n’a pas réussi et a retiré la vente après avoir été contactée.

« Les avocats et l’équipe de direction d’Eric Clapton (plutôt qu’Eric Clapton personnellement) identifient si un article proposé à la vente est illégal, et une déclaration confirmant qu’elle est signée, mais par la suite, Eric Clapton n’est impliqué dans aucun cas individuel, et 95 % des cas sont résolu avant d’aller en justice », indique le communiqué. Il reproche également à la veuve de les avoir osés la poursuivre.

« Cette affaire aurait pu être réglée rapidement à un coût minime, mais malheureusement, en réponse à la première lettre standard des avocats allemands, la réponse de l’individu incluait la ligne » n’hésitez pas à intenter une action en justice si vous insistez sur les exigences. » Cela a déclenché la prochaine étape des procédures juridiques standard, et le tribunal a ensuite rendu l’ordonnance d’injonction. »

« Si l’individu s’était conformé à la lettre initiale, les coûts auraient été minimes. Si elle avait expliqué dès le départ tous les faits par un simple appel téléphonique ou une lettre aux avocats, toute réclamation aurait pu être annulée et les coûts évités »,

« Cependant, l’individu a nommé un avocat qui a fait appel de la décision d’injonction. Le juge a encouragé l’individu à retirer l’appel pour économiser des frais, mais elle a poursuivi. L’appel a échoué et elle a été condamnée à payer les frais de justice et de toutes les parties. »

« Cependant, lorsque tous les faits de ce cas particulier ont été révélés et qu’il était clair que l’individu n’était pas le type de personne qu’Eric Clapton, ou sa maison de disques, souhaite cibler, Clapton a décidé de ne prendre aucune autre mesure et n’a pas l’intention de recouvrer les dépens qui lui ont été accordés par la Cour. De plus, il espère que la personne n’encourra pas elle-même de frais supplémentaires. »