Eric Clapton dit qu’il perd des amis à cause de ses opinions sur les confinements et les vaccins – “J’ai été ostracisé”

Eric Clapton dit que ses opinions vocales sur les blocages et les vaccins COVID-19 lui ont coûté des amis.

Le musicien s’est ouvert dans une récente interview avec une chaîne YouTube à ce sujet. « Je n’entends plus parler d’eux. Mon téléphone ne sonne pas très souvent. Je ne reçois plus autant de SMS et d’e-mails. C’est assez visible, j’ai été ostracisé », dit le musicien. “Et je pouvais le sentir partout.”

Clapton a été un adversaire virulent des blocages et a exprimé un certain scepticisme à propos des vaccins. Il dit qu’il a été vacciné et qu’il a eu une terrible réaction indésirable au vaccin AstraZeneca qui l’a amené à remettre en question leur sécurité. “Je craignais de ne plus jamais jouer”, a déclaré le musicien à propos des effets secondaires.

“Je souffre de neuropathie périphérique et je n’aurais jamais dû m’approcher de l’aiguille”, déclare Clapton. « Mais la propagande disait que le vaccin était sans danger pour tout le monde. » Eric Clapton a également exprimé des doutes quant à la nécessité de mesures de confinement pour aider à contrôler la propagation du COVID-19.

Clapton dit qu’il a été difficile de se mordre la langue avec ce qu’il sait. Mais cela ne l’a pas empêché d’annoncer une nouvelle tournée pour 2021. Eric Clapton et Van Morrison joueront tous les deux au Hard Rock Hotel & Casino en Floride au retour des concerts.

