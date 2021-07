Eric Clapton est critiqué pour sa position sur les exigences du vaccin Covid 19 : « Une fois une bite, toujours une bite »

Ancien ÉMEUTE CALME chanteur Paul Shortino, TESTAMENT guitariste Alex Skolnick et LES COEURS SAUVAGES leader Gingembre font partie des musiciens qui ont réagi au rapport selon lequel Eric Clapton a annoncé qu’il ne se produirait plus dans des lieux exigeant que les participants présentent une preuve de vaccination. L’annonce est intervenue après que le Premier ministre britannique Boris Johnson‘s mandat que des “passeports de vaccins” soient requis pour l’entrée dans les boîtes de nuit et les lieux d’ici la fin septembre.

Dans Clapton, il a déclaré qu’il refuserait de jouer à “toute scène où un public discriminé est présent”.

“Suite à l’annonce du Premier ministre le lundi 19 juillet 2021, je me sens tenu par l’honneur de faire moi-même une annonce”, Clapton mentionné. “Je tiens à dire que je ne jouerai sur aucune scène où il y a un public discriminé. À moins qu’il n’y ait des dispositions pour que toutes les personnes y assistent, je me réserve le droit d’annuler le spectacle.”

Shortino, qui « aime » fréquemment les tweets qui amplifient les propos républicains et qui sont désobligeants envers les démocrates, a fait l’éloge Clapton pour sa position, tweetant: “À droite sur @EricClapton, défendez la liberté.” Il a ajouté: “Amen @EricClapton Nous ne développons pas le courage en étant heureux tous les jours. Nous le développons en survivant à des moments difficiles et à l’adversité. #StandUpAndShout #Freedom”.

Gingembre, dont le vrai nom David Murs, était beaucoup plus critique dans sa réponse à Clapton, tweetant : « Je célébrerai Eric Claptonla mort, tout comme j’ai fait celles de Thatcher, Marie Maison Blanche et mon premier beau-père.” Il a ensuite appelé Clapton un “putain d’idiot”.

Actrice Valérie Bertinelli, qui était marié à la fin VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen pendant de nombreuses années, a partagé un article sur Claptonla position de sur les exigences en matière de vaccins lors des concerts avec une photo d’elle, Clapton et son ex-mari, et elle a ostensiblement sous-titré le message: “Une fois une bite, toujours une bite.”

Skolnick partagé Bertinelli‘s tweet et a écrit: “Ce tweet devrait être dans le dictionnaire sous ‘No F’s Given’ (Allez Val)”.

Clapton précédemment critiqué les blocages institués dans le monde à la suite de la pandémie de coronavirus et attisé la peur et les théories du complot après avoir reçu un vaccin COVID-19. Clapton a raconté son expérience négative avec le AstraZeneca tiré, suggérant que les effets secondaires avaient été si “graves” qu’il avait peur de “ne plus jamais jouer”. Il a également dit qu’il avait été inspiré par un autre musicien devenu militant anti-vaccin, Van Morrison.

En février dernier, Shortino dit au “Aïe, tu es sur mes cheveux” podcast et radio montrent qu’il ne craignait pas de contracter COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Il a dit: “Je n’en ai pas vraiment peur. Je pense [other] les gens en ont plus peur. Je crois tellement à la loi de l’attraction que si vous n’en avez pas peur, et que vous dites que vous n’en avez pas peur, je ne pense pas que vous allez la contracter. Je connais des gens qui l’ont contracté et qui avaient tellement peur de l’avoir. Et puis ils l’ont juste mis là-bas.”

Le chanteur a poursuivi: “Tout commence par une pensée, et tout est sur une fréquence, donc si vous mettez quelque chose là-bas, vous le récupérerez. Donc, vous ne devriez penser qu’à ce que vous voulez, pas à ce que vous ne voulez pas . [Don’t think] ‘Je ne veux pas avoir ça. Je ne veux pas avoir le COVID.'”



Une fois une bite, toujours une bite. https://t.co/WdlN90tgi1 pic.twitter.com/BQs97vYGia – Valérie Bertinelli (@Wolfiesmom) 21 juillet 2021

Ce tweet devrait être dans le dictionnaire sous « No F’s Given » (Go Val ?) https://t.co/9LJMEw2dVO – Alex Skolnick (@AlexSkolnick) 24 juillet 2021

Je célébrerai la mort d’Eric Clapton, tout comme j’ai célébré celle de Thatcher, Mary Whitehouse et mon premier beau-père. Je respecte le fait que vous ne célébreriez jamais la mort de quelqu’un. – Ginger Wildheart (@GingerWildheart) 22 juillet 2021

De toute façon, comment un guitariste de blues peut-il aussi être raciste ?!? ? Ah peu importe, bravo à Eric Clapton. Putain d’idiot. https://t.co/XL6AFg0tE8 – Ginger Wildheart (@GingerWildheart) 22 juillet 2021

À droite sur @EricClapton, défendez la liberté. — Paul Shortino ?? (@PaulShortino) 22 juillet 2021

Amen @EricClapton ?????? On ne développe pas le Courage en étant heureux au quotidien. Nous la développons en survivant à des moments difficiles et à l’adversité. #StandUpAndShout #Liberté — Paul Shortino ?? (@PaulShortino) 22 juillet 2021

