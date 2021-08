Eric Clapton fait appel au groupe et à Bob Dylan

Eric Claptonle quatrième album solo de Aucune raison de pleurer est sorti le 27 août 1976. Il s’agit d’un disque sur lequel il continue de manifester sa motivation renouvelée.

“Je passe mon temps à écouter les gens et à être fortement influencé par eux”, a-t-il déclaré au magazine Sounds lors de la sortie de l’album. “Puis vient le temps d’enregistrer et je descends en studio, j’essaye quelque chose de nouveau et ça ressort à nouveau comme moi.”

C’était exactement ce que ses légions de fans voulaient. Le nouvel album, qui fait suite au triomphe d’Eric, En tête des charts aux États-Unis L’ensemble 461 Ocean Boulevard de 1974 et There’s One In Every Crowd de l’année suivante, était une célébration à la fois de sa créativité ravivée et de ses excellentes relations musicales.

No Reason To Cry a été enregistré en mars 1976 à Le groupe‘s Shangri-La et mettait en vedette l’étroite implication du groupe canado-américain vénéré. Les cinq membres ont joué sur le disque : Rick Danko et Richard Manuel ont écrit son ouverture décontractée, “Beautiful Thing”, et Danko a co-écrit l’émouvant “All Our Past Times” avec Clapton lui-même et a ajouté une belle partie vocale.

Alors qui devrait se présenter mais Bob Dylan, non seulement pour chanter en duo avec « Slowhand », mais pour faire don d’une nouvelle composition non enregistrée de lui en tant que véhicule, « Langue des signes ». Cette chanson fait partie de notre caractéristique distincte sur le single “Knockin’ On Heaven’s Door” d’Eric.

Certains des copains britanniques d’Eric ont également joué un rôle important, avec des guitares de Ronnie Wood et claviers par La renommée de Georgie. D’autres contributeurs comprenaient des confidents de confiance tels qu’Yvonne Elliman, Billy Preston, et Marcy Levy, plus tard bien sûr pour trouver un énorme succès dans les charts en tant que moitié de la sœur de Shakespear. Levy et Dick Sims ont écrit l’avant-dernier numéro de l’album, “Hungry”. C’est un album avec une sensation de “groupe” admirablement live, sans jeu de mots, et présente un jeu exceptionnel de Clapton, jamais mieux que sur une version brillamment maussade de “Double Trouble” d’Otis Rush.

No Reason… s’est hissé à la 8e place au Royaume-Uni, atteignant également le Top 10 au Danemark et aux Pays-Bas et la 15e place au cours d’un solide séjour de 21 semaines dans le classement américain. Clapton était peu préoccupé par les singles à succès à l’époque, mais a obtenu un hit n ° 24 de l’album avec sa propre composition “Hello Old Friend”.

Commentant le côté roots de l’album dans cette interview avec Sounds, Clapton a observé à propos de son public : « Je ne pense pas vraiment qu’ils veuillent un album de heavy metal. Au moins, j’espère qu’ils ne le feront pas parce qu’ils ne l’auront plus. J’ai dépassé ce genre de chose. Je ne pense pas que cela dure.

