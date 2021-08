Eric Clapton, Pete Townshend et Keith Moon

Eric Clapton était un homme occupé à l’été 1974. Aux États-Unis, en tournée avec son nouvel album 461 Ocean Boulevard depuis la mi-juin, le programme l’a emmené le 1er août à Atlanta, et un concert à l’Omni Coliseum qui est devenu largement célébré et très prisé. parmi les aficionados du Slowhand.

C’était en partie à cause de ce qui s’était passé sur scène ce soir-là. 24 heures plus tard à Greensboro, en Caroline du Nord, cela s’est reproduit, et deux autres nuits plus tard à West Palm Beach : Clapton a été rejoint sur scène par Pete Townshend et Keith Moon.

Clapton joue à la crème

Le groupe de Clapton mettait en vedette George Terry comme deuxième guitariste, son Derek et les dominos son collègue Carl Radle à la basse, Dick Sims aux claviers, Jamie Oldaker à la batterie et les chœurs d’Yvonne Elliman. En commençant le set avec “Smile”, Clapton a présenté des chansons telles que “Let It Grow”, “Willie and the Hand Jive” et le Crème “Insigne” préféré.

Mais alors que l’émission d’Atlanta touchait à sa fin, qui devrait apparaître des coulisses mais la moitié des L’OMS. Townshend a joué avec Clapton sur “Layla” et Moon a chanté avec Chuck Berry“Little Queenie” de “Little Queenie” joué dans un pot-pourri avec “Baby Don’t You Do It”. Pete a ensuite fracassé un ukulélé en plastique sur la tête d’Eric.

La nuit suivante à Greensboro (prix du billet : 7,50 $), Townshend est apparu plus tôt dans le set pour “Hand Jive” et “Get Ready”, de retour avec Moon pour un rappel qui comprenait “Little Queenie” ainsi que “Layla” et “Badge . ” La combinaison Clapton, Townshend & Moon se produira une fois de plus, le 4 août, lorsque la tournée s’est dirigée vers une pause de plusieurs semaines avec un concert au West Palm Beach International Raceway. Townshend, Moon et même Joe Walsh étaient sur place pour se joindre aux festivités, y compris une version de « Can’t Explain » de The Who.

Aucun de ces spectacles n’a été officiellement publié, mais nous pouvons vous donner un avant-goût de la tournée d’Eric en 1974 telle qu’elle sonnait lors de son spectacle à Long Beach Arena environ deux semaines avant cette escapade à Atlanta.

