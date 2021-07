Eric Clapton refuse de jouer à tout spectacle nécessitant des vaccins COVID

Eric Clapton refuse catégoriquement de jouer des concerts qui nécessitent une vaccination COVID pour entrer. “Je me réserve le droit d’annuler le spectacle”, a déclaré Clapton en réponse à une récente commande du gouvernement britannique.

Des superstars comme Bruce Springsteen et Foo Fighters ont toutes deux joué des spectacles devant un public exclusivement vacciné. Eric Clapton refuse cependant d’imposer cette exigence aux futurs publics.

La déclaration de Clapton a suivi de près un ordre du Premier ministre britannique Boris Johnson exigeant les vaccinations COVID pour entrer dans les boîtes de nuit et autres lieux intérieurs. La commande pourrait potentiellement couvrir un prochain concert de Clapton au Royal Albert Hall de Londres, qui devrait avoir lieu en mai 2022. Si le mandat de vaccination est toujours en vigueur à cette date, Clapton l’annulera.

“Suite à l’annonce du Premier ministre le lundi 19 juillet 2021”, a déclaré Clapton sur Telegram. « Je me sens obligé de faire une annonce par moi-même : je tiens à dire que je ne me produirai sur aucune scène où un public discriminé est présent. À moins qu’il n’y ait des dispositions pour que toutes les personnes y assistent, je me réserve le droit d’annuler le spectacle.

Le message de Clapton comprenait également un lien vers sa chanson anti-verrouillage, « Stand and Deliver », enregistrée avec Van Morrison. Les deux musiciens se sont catégoriquement opposés aux blocages au Royaume-Uni, et Morrison s’est particulièrement prononcé sur l’assouplissement des restrictions.

Clapton a également une liste de spectacles dans le sud des États-Unis en septembre. La tournée comprend des concerts au Texas, en Louisiane, au Tennessee, en Géorgie et en Floride, bien qu’aucun des lieux répertoriés ne nécessite de vaccination COVID.

Pour Clapton, la déclaration fait suite à une expérience déchirante de la prise du vaccin AstraZeneca.

« J’ai pris le premier jab de AZ et j’ai tout de suite eu des réactions sévères qui ont duré dix jours. J’ai finalement récupéré et on m’a dit que ce serait douze semaines avant le deuxième », a rapporté Clapton.

« Environ six semaines plus tard, on m’a proposé et j’ai pris le deuxième coup AZ, mais avec un peu plus de connaissance des dangers. Inutile de dire que les réactions ont été désastreuses ; mes mains et mes pieds étaient soit gelés, engourdis ou brûlants et pratiquement inutiles pendant deux semaines. Je craignais de ne plus jamais jouer. Je souffre de neuropathie périphérique et je n’aurais jamais dû m’approcher de l’aiguille. Mais la propagande disait que le vaccin était sans danger pour tout le monde », a poursuivi le chanteur.

Après cette expérience, Clapton s’est ensuite associé à Morrison. Mais le dieu de la guitare a rapporté qu’il a été effectivement mis à l’écart de son cercle social à cause de ses opinions.

“Je continue de suivre le chemin de la rébellion passive et j’essaie de suivre la ligne afin de pouvoir aimer activement ma famille, mais il est difficile de me mordre la langue avec ce que je sais maintenant”, a écrit Clapton. « Ensuite, j’ai été dirigé vers Van. C’est alors que j’ai trouvé ma voix, et même si je chantais ses paroles, elles ont résonné dans mon cœur. J’ai enregistré ‘Stand and Deliver’ en 2020 et j’ai immédiatement été régalé de mépris et de mépris.