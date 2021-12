Eric Clapton remporte un procès contre une femme qui a mis en vente un CD de concert contrefait sur eBay pour 11 $

17 décembre 2021 / Publié par : Allison

Pouah, pouvons-nous simplement agiter une sorte de baguette magique qui fait en sorte que tout ce que nous savons sur Eric Clapton est effacé, et son seul titre de gloire est de gémir à la guitare sur une chanson échantillonnée par Martin Scorsese dans le troisième acte de Goodfellas ? Parce qu’Eric Clapton, en phase finale, est une sorte de casse-tête suprême. Eric Clapton, réputé anti-antiraciste et anti-vaxxer, se trouve également être le genre de personne qui poursuivra en justice une personne de plus de onze dollars. Le multimillionnaire Eric a trouvé le temps et l’énergie de poursuivre un vendeur allemand d’eBay qui tentait de vendre un CD.

DW rapporte qu’un tribunal de Düsseldorf a accordé à Eric Clapton une victoire mercredi contre une Allemande de 55 ans connue sous le nom de Gabriele P., de la ville de Ratingen. La femme essayait de vendre un enregistrement contrefait d’un concert d’Eric Clapton des années 1980 sur eBay pour 9,95 €. Gabriele P. a affirmé devant le tribunal que le CD lui avait été donné par son défunt mari, qui a acheté le CD dans un grand magasin bien connu en 1987. Parce que le CD contenait un enregistrement piraté, Eric Clapton a vu les motifs légaux de poursuivre Gabriel P. ., et faire retirer le CD d’eBay, et punir ladite dame dans toute la mesure de la loi (ce qui dans ce cas, signifie payer des frais juridiques). Le Guardian écrit que les avocats d’Eric Clapton lui ont d’abord envoyé une lettre de menace, lui disant de retirer la liste. Elle aurait répondu à cette lettre par le message suivant :

« Je m’y oppose et vous demande de ne plus me harceler ni de me contacter », et leur ai dit « n’hésitez pas à intenter une action en justice si vous insistez sur les exigences ».

L’équipe juridique d’Eric Clapton a pris cette menace sur parole de Gabriele P, et une injonction a été déposée. Un juge a statué qu’Eric Clapton avait tout à fait le droit de s’en prendre à la vente eBay de Gabriele. Gabriele a fait appel de la situation, soulignant qu’elle n’avait aucune idée que le matériel sur le CD était un enregistrement illégal. Mais le tribunal a déclaré que cela n’avait pas d’importance si elle ne le savait pas ou si son défunt mari lui avait dit qu’il l’avait acheté dans un grand magasin. Il s’agissait d’un enregistrement illégal, et Eric Clapton a donc pu sermonner ses avocats contre elle.

La victoire légale d’Eric Clapton signifie que si Gabriele P. essaie à nouveau de vendre ce CD pirate, elle sera condamnée à une amende de 250 000 € (ou environ 281 000 $) ou à six mois de prison. Elle a également été condamnée à payer les frais juridiques des deux parties, qui s’élèvent à 3 400 € (près de 4 000 $). Les avocats d’Eric Clapton ont publié une déclaration concernant le jugement, via The Guardian :

« L’Allemagne est un pays où les ventes de CD pirates et contrefaits sont monnaie courante, ce qui nuit à l’industrie et aux clients avec des enregistrements de mauvaise qualité et trompeurs. Avec un certain nombre d’autres artistes et maisons de disques majeurs, Eric Clapton a, par l’intermédiaire d’avocats allemands, poursuivi avec succès des centaines d’affaires de contrebande devant les tribunaux allemands dans le cadre des procédures allemandes habituelles en matière de droit d’auteur.

Ah l’Allemagne… la patrie de la bière, des bretzels, des lederhosen, de Heidi Klum et des CD de concerts de rock bootleg ombragés, apparemment ! Et je sais que la loi est la loi, mais pourquoi un riche et trois fois intronisé au Rock & Roll Hall of Fame a-t-il besoin de chasser un vendeur eBay pour 11 $ ? Je sais que c’est le principe, mais cela ressemble à la version riche et vieille rock star d’exiger de voir le permis d’un stand de limonade à 1 $ pour un enfant. Bien que pour être juste, Uptight Karen est une sorte de marque d’Eric Clapton à ce stade.

Photo : Wenn.com