Eric Clapton remporte un procès contre une veuve qui vend un album bootleg pour 11 $

Eric Clapton s’en est pris à une femme qui essayait de vendre l’un de ses CD – un contrebande, rien de moins – pour environ 11 $ … et maintenant il a gagné, ce qui signifie qu’elle doit payer beaucoup plus que cela.

Deutsche Welle rapporte qu’un jugement a été déposé en faveur de Clapton plus tôt cette semaine devant un tribunal de la région de Düsseldorf en Allemagne … où il avait poursuivi cette veuve de 55 ans, qui dit que son défunt mari a acheté l’album il y a des années dans un magasin de disques — arguant qu’elle ne savait pas que c’était un faux ou qu’il enfreignait ses droits d’auteur.

La femme aurait essayé de le vendre sur eBay pour moins de 12 $ – quelque chose dont Eric et son équipe ont apparemment eu vent d’une manière ou d’une autre, et ont décidé de le combattre bec et ongles.

On dit qu’ils ont contacté cette dame… pour lui demander de retirer sa vente eBay – mais on dit, a-t-elle dit à Eric et co. de frapper des pierres et d’arrêter de la harceler. Le gardien rapporte qu’elle a même dit que s’ils étaient gênés par la vente de 11 $, alors allez-y et poursuivez-la.

Cette histoire de Guardian ajoute plus de détails sur l’histoire de bootleg allemand d’Eric Clapton, incl. une déclaration de son directeur. Ne mentionne toujours pas que le CD était très probablement légal lorsqu’il a été acheté ou n’explique pas pourquoi Clapton n’a pas simplement fait retirer la liste eBay, cependant. https://t.co/VWtzo2I6dK – David Bixenspan (@davidbix) 17 décembre 2021 @davidbix

Eh bien, il l’a poursuivie, il l’a fait… et après que ses arguments d’ignorance soient tombés à plat avec le tribunal à la suite d’un appel — émettant une injonction l’empêchant de colporter la chose. Elle doit également payer les frais juridiques des deux parties, qui, selon les rapports, s’élèvent à environ 3 800 $. Si elle continue sur eBay, elle pourrait être condamnée à des centaines de milliers d’amendes… ou même aller en prison pendant six mois.

L’équipe de Clapton a déclaré au Guardian : « L’Allemagne est un pays où les ventes de CD pirates et contrefaits sont nombreuses, ce qui nuit à l’industrie et aux clients avec des enregistrements de mauvaise qualité et trompeurs. Avec un certain nombre d’autres grands artistes et maisons de disques, sur un certain nombre de années, Eric Clapton a, par l’intermédiaire d’avocats allemands, poursuivi avec succès des centaines d’affaires de contrebande devant les tribunaux allemands dans le cadre des procédures allemandes de routine en matière de droit d’auteur.

La femme a apparemment dit à certains médias qu’elle avait l’intention de faire à nouveau appel de la décision.