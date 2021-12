Eric Clapton renonce aux frais de contrebande

Récemment, Eric Clapton a été scruté et largement critiqué pour sa décision de poursuivre une femme pour avoir vendu un CD piraté sur eBay pour 9,95 €. L’action a permis à Clapton de gagner l’affaire et la femme est partie pour payer les frais des deux parties, qui s’élevaient à 2 889 £. Maintenant, la direction du musicien a publié une déclaration annonçant qu’elle renoncerait à la somme.

Depuis l’événement, Clapton a essuyé des critiques généralisées sur les réseaux sociaux pour avoir décidé de poursuivre la femme de 55 ans en premier lieu. Son équipe a maintenant précisé qu’il n’était en fait pas impliqué dans les détails de l’affaire, et que la femme n’est en fait « pas le type de personne qu’Eric Clapton, ou sa maison de disques, souhaitent cibler ».

L’affaire s’est déroulée le 18 décembre, au sein d’un tribunal de Düsseldorf. Apparemment, elle ne savait pas que le CD, intitulé Eric Clapton – Live USA, avait été enregistré illégalement, et cite que son défunt mari a acheté le disque dans un grand magasin dans les années 1980. La femme note également que l’annonce de la vente sur eBay n’a duré qu’une journée.

Le tribunal aurait décidé d’aller de l’avant avec l’affaire en raison de la réaction de la femme à l’équipe juridique allemande de Clapton après avoir été informée du statut illégal du CD, ce à quoi elle a répondu : « Je m’oppose et vous demande de ne plus me harceler ni de me contacter », et « n’hésitez pas à déposer une plainte si vous insistez sur les exigences ».

L’équipe d’Eric Clapton a depuis publié une déclaration à ce sujet pour clarifier les « articles de presse répandus et souvent trompeurs » relatifs à l’affaire.

Il se lit comme suit : « Au cours de la dernière décennie, un certain nombre de maisons de disques et d’artistes bien connus, dont Clapton, ont engagé des avocats allemands pour poursuivre des milliers d’affaires de contrebande bafouant les lois du pays sur le droit d’auteur.

« Ce n’est pas l’intention de cibler les individus vendant des CD isolés de leur propre collection, mais plutôt les bootleggers actifs fabriquant des copies non autorisées pour la vente. Si, à la suite de la réception d’une lettre de « cesser et s’abstenir », les éléments incriminés sont retirés, les coûts seraient minimes ou pourraient être annulés.

« Cette affaire aurait pu être réglée rapidement à un coût minime, mais malheureusement, en réponse à la première lettre standard des avocats allemands, la réponse de l’individu comprenait la ligne (traduction): » N’hésitez pas à intenter une action en justice si vous insistez sur les demandes » . Cela a déclenché l’étape suivante des procédures juridiques standard, et le tribunal a ensuite rendu l’ordonnance d’injonction initiale.

« Si elle avait expliqué d’emblée tous les faits par un simple appel téléphonique ou une lettre aux avocats, toute réclamation aurait pu être annulée et les coûts évités », indique le communiqué.

Le juge aurait exhorté la femme à se retirer, mais elle a refusé et a procédé à l’appel, ce qui l’a obligée à payer les dépens pour les deux parties.

Depuis qu’il a pris connaissance de l’affaire, Clapton « a décidé de ne pas prendre d’autres mesures et n’a pas l’intention de recouvrer les dépens qui lui ont été accordés par le tribunal ». Le communiqué ajoute: « En outre, il espère que la personne n’encourra pas elle-même de frais supplémentaires. »