Eric Clapton salue Peter Green dans le clip de « Lady In The Balcony »

Eric Clapton a partagé un extrait de sa prochaine sortie de performance de verrouillage La dame au balcon. « Black Magic Woman » est son hommage à l’un de ses contemporains parmi les guitar heroes des années 1960, le défunt co-fondateur de Fleetwood Mac, Pierre Vert.

La piste fait partie de le nouveau set principalement acoustique, attendu le 12 novembre sur CD, DVD, Blu-ray, vidéo numérique et audio. Il présente Clapton et ses collaborateurs de longue date Nathan East à la basse et au chant, Steve Gadd (batterie) et Chris Stainton (claviers). La performance a été capturée au milieu d’une stricte distanciation sociale à Cowdray House dans le West Sussex, en Angleterre, après l’annulation inévitable des spectacles de la figure de proue de la guitare au Royal Albert Hall de Londres, qui étaient prévus pour mai de cette année.

La sortie de Mercury Studios comprendra un large éventail de chansons emblématiques de Clapton, dont « After Midnight », le Derek et les dominos les chansons « Layla » et « Bell Bottom Blues » et « Tears In Heaven ». Également dans la liste des sets figurent certains de ses incontournables du blues préférés tels que « Nobody Knows You When You’re Down And Out » (écrit par Jimmie Cox et popularisé pour la première fois en 1929 par Bessie Smith) et « Got My Mojo Working », écrit par Preston « Red » Foster et plus connu dans Des eaux boueuses‘Version 1957.

Mais The Lady In The Balcony présente également non pas un mais deux hommages à Green. Sur l’album, Clapton présente « Black Magic Woman » en vérifiant le nom « Peter », et le suit avec une version de « Man Of The World », une autre des plus grandes chansons de Fleetwood Mac, et des compositions vertes, de l’époque. Le premier d’entre eux était le premier single de Mac dans le Top 40 britannique, plus tard notamment repris par Santana, tandis que le second était un hit n°2 au Royaume-Uni.

The Lady In The Balcony est produit par le célèbre recordman américain Russ Titelman, dont la relation avec Clapton remonte à sa production du set live 24 Nights de 1991, de l’album Unplugged de 1992 et de From The Cradle de 1994.

Précommandez The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions, qui sortira le 12 novembre.