Eric Clapton s’interroge sur la sécurité des vaccins après une expérience «désastreuse»

Eric Clapton remet en question la sécurité des efforts de vaccination après sa propre expérience dans une lettre largement encerclée en ligne.

Clapton avait précédemment partagé son opinion sur l’arrêt du COVID-19 en 2020. Il est apparu dans la chanson anti-lockdown de Van Morrison, «Stand and Deliver». En février 2021, Clapton a reçu la première de ses deux vaccinations AstraZeneca – selon la lettre.

«J’ai pris le premier jab d’AZ et j’ai tout de suite eu des réactions sévères qui ont duré dix jours. J’ai finalement récupéré et on m’a dit qu’il faudrait douze semaines avant la deuxième », écrit Clapton.

«Environ six semaines plus tard, on m’a proposé et j’ai pris le deuxième coup AZ, mais avec un peu plus de connaissance des dangers. Inutile de dire que les réactions ont été désastreuses; mes mains et mes pieds étaient gelés, engourdis ou brûlants et pratiquement inutiles pendant deux semaines. J’avais peur de ne plus jamais jouer. (Je souffre de neuropathie périphérique et je n’aurais jamais dû m’approcher de l’aiguille.) Mais la propagande disait que le vaccin était sans danger pour tout le monde », poursuit le chanteur.

«Je continue de suivre le chemin de la rébellion passive et d’essayer de remorquer [sic] la ligne pour pouvoir aimer activement ma famille, mais il est difficile de me mordre la langue avec ce que je sais maintenant », poursuit la lettre. «Ensuite, j’ai été dirigé vers Van. C’est là que j’ai trouvé ma voix, et même si je chantais ses paroles, elles résonnaient dans mon cœur. J’ai enregistré ‘Stand and Deliver’ en 2020 et j’ai été immédiatement régalé de mépris et de mépris.

Clapton a été très vocal à propos de sa remise en question de la nécessité des verrouillages. En décembre dernier, il a publié une déclaration lors de la publication de «Stand and Deliver», faisant allusion à ces opinions.

«Nous sommes nombreux à soutenir Van et ses efforts pour sauver la musique live; il est une inspiration. Nous devons nous lever et être comptés parce que nous devons trouver un moyen de sortir de ce gâchis. L’alternative ne fonctionne pas en pensant. La musique live peut ne pas récupérer. »

L’authenticité de la lettre a été vérifiée par Rolling Stone. Clapton fait quelques commentaires intéressants concernant le vaccin. Mais il dit aussi: «J’ai été un rebelle toute ma vie, contre la tyrannie et l’autorité arrogante, ce que nous avons maintenant.»

Il convient de noter qu’il existe au moins quatre vaccins candidats différents provenant de sociétés différentes. Les vaccins Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer et AstraZeneca fonctionnent tous différemment et l’expérience vécue par Clapton n’est peut-être pas la vôtre.