Eric Clapton tire son chapeau à Bob Dylan

Eric Clapton était souvent d’humeur interprétative au début et au milieu des années 1970. En plus d’élargir son propre répertoire de chansons, sur des albums tels que 461 Boulevard de l’Océan et There’s One In Every Crowd, il a sorti une séquence de singles en reprise qui a montré son goût éclectique.

Ils comprenaient des chansons de Bob Marley (“J’ai tiré sur le shériff”) et le premier rock’n’roller Johnny Otis (“Willie and the Hand Jive”) ainsi qu’un spirituel du début du 20e siècle (“Swing Low, Sweet Chariot”). Puis, le 16 août 1975, “Slowhand” a atteint les charts britanniques avec un Bob Dylan numéro qui avait, seulement deux ans auparavant, donné à Dylan l’une de ses chansons phares des années 1970. C’était maintenant au tour d’Eric, musicalement parlant, d’être “Knockin’ On Heaven’s Door”.

Commercialement, c’était loin d’être une étape importante, mais ses origines étaient inhabituelles, et la version de Clapton est également remarquable en ce qu’elle n’est jamais apparue sur un album studio original. Au début de 1975, il a joué sur un remake à saveur de reggae de la composition de Dylan de l’artiste blues-rock Arthur Louis, et cela l’a inspiré pour faire son propre enregistrement. Une version live a ensuite été ajoutée à l’édition de luxe de Slowhand de 1977.

Les deux singles ont fini par se faire concurrence cet été-là; Louis a obtenu un commentaire admiratif de « fonctionne bien » de la part de Billboard, mais les efforts d’Eric ont sans surprise l’emporter. Seulement sous la forme, cependant, d’une entrée mineure dans le Top 40 britannique, et il a complètement raté le Hot 100.

« Mois Eric Clapton »

“Knockin’ On Heaven’s Door” de Dylan a été un succès pop du Top 15 aux États-Unis et au Royaume-Uni, et a fait le Top 10 en Australie et au Canada. La lecture de Clapton, publiée comme d’habitude sur le label RSO, est entrée dans le classement des singles britanniques de l’époque à 50 positions au n ° 48, grimpant à 39 puis à 38, mais elle n’irait pas plus haut. RSO, quant à lui, a déclaré le mois d’août « Eric Clapton Month », avec la sortie de son nouvel album live EC Was Here et le début de la deuxième étape de sa tournée nord-américaine, dans laquelle « Heaven’s Door » figurait.

Aux États-Unis, la seule reconnaissance de singles de la sortie est venue avec une mention au n ° 109 sur la liste Looking Ahead de Cashbox; sa meilleure performance dans le monde était un sommet n ° 31 aux Pays-Bas. Le morceau a ensuite été inclus dans plusieurs compilations, telles que The Cream of Clapton et Complete Clapton, et est revenu à la set list pour certaines de ses tournées ultérieures.

Clapton avait rencontré Dylan dans les années 1960, lorsque le guitar hero anglais avait ce qu’il décrivait dans son autobiographie comme un “préjugé sain” envers lui, jusqu’à ce qu’il entende Blonde On Blonde, et “enfin l’ait compris”. Eric a joué une session moins que satisfaisante pour Bob pendant les sessions de ce qui est devenu l’album Desire. Mais leur rencontre suivante a été beaucoup plus productive, lorsque Dylan a accepté l’invitation de contribuer une chanson à L’album 1976 de Clapton Aucune raison de pleurer.

Eric a raconté que Bob lui avait dit qu’il avait écrit le numéro « Langue des signes », « dans un seul cadre, sans aucune connaissance de ce dont il s’agissait ». Clapton lui a dit que cela n’avait pas d’importance du tout, et après avoir ajouté Robbie Robertson à l’enregistrement, c’est devenu son morceau préféré sur le disque. Le respect mutuel entre deux géants incontestés de la musique s’était encore renforcé.

