Eric del Castillo pense à Carmen Salinas et ils vont sur elle

Eric del Castillo pense à Carmen Salinas et ils la revoient | .

Malheureusement Carmen Salinas était devant nous sur la route est 9 décembre, une situation qui a fait pleurer le peuple mexicain, mais tous les mots à leur sujet n’ont pas été reçus.

C’est ce qui est arrivé au acteur connu Eric del Castillo, qui a un peu bouleversé les fans de Carmelita, tout cela à cause de commentaires bien intentionnés pour lui.

Et est-ce le fameux père de Kate del Castillo Je voulais souligner la grande intelligence avec laquelle Carmen Salinas agit, mais le problème, c’est qu’elle a dit qu’elle n’était pas d’une grande beauté, ce qui a poussé les utilisateurs à lui tomber dessus.

« Ils m’ont critiqué parce que j’ai commenté mais j’ai toutes les raisons du monde, Carmélite Elle n’était pas d’une grande beauté, elle n’avait pas un corps sculptural, cependant, elle avait assez d’intelligence pour réussir cette course dans tous les sens », a-t-il commenté.

Bien sûr, il ne cherchait qu’à mettre en valeur le grand talent et l’intelligence de son ancienne collègue, il l’admirait beaucoup et considère qu’une de ses forces était son excellente forme de communication.

« Je reconnais que c’était une femme formidable, elle a su s’accommoder au sein du milieu artistique avec intelligence, talent, amitiés, bref, une femme très intelligente en dehors de ses grands dons d’artiste, d’actrice, surtout son grand pouvoir de communication, il a fait aimer le monde entier ».



Eric del Castillo a parlé de Carmen Salinas essayant de mettre en évidence quelque chose de bien et les utilisateurs l’ont mal interprété.

Rappelons que la célèbre Carmen Salinas a travaillé de nombreuses telenovelas, des films mexicains et bien sûr aussi dans son travail de productrice de l’aventurier, dans lequel elle a aussi eu son propre rôle.

Il avait une longue histoire dans le monde du divertissement et à Show News, nous continuerons à partager les nouvelles les plus intéressantes de ce média et bien sûr aussi des situations intéressantes qui se produisent dans le monde des réseaux sociaux.

Rappelons que c’est vers 23h30 que Carmen Salinas est finalement partie se reposer en paix après un mois de réanimation après avoir subi un accident vasculaire cérébral. C’est Juan Osorio qui a annoncé sur les réseaux sociaux que cette nuit resterait dans les mémoires comme très triste car malheureusement le Mexique aurait perdu l’une de ses légendes.