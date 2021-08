Eric del Castillo révèle qu’il souffre d’une maladie incurable

Bien que son état ait été un obstacle dans sa carrière, il a précisé que sa blessure maculaire n’avait rien à voir avec la chute qu’il a subie en juillet. “Surtout pour le travail… J’ai fait plusieurs choses avec un pointeur électronique, et je fais régulièrement enregistrer toutes mes scènes, donc je les écoute et les étudie”, a-t-il précisé.

Kate Trillo, Kate del Castillo et Eric del Castillo (Instagram / katedelcastillo)

En outre, il a déclaré que le récent accident qu’il a subi s’est produit dans la maison de sa fille Verónica, car bien qu’il la connaisse bien, il n’a pas vu l’une des marches et a trébuché. Cependant, il a déjà eu plusieurs radiographies et il va bien.

“J’ai le bras et le poignet droit dans le plâtre, une fracture au gros orteil gauche, mais en général je suis bien, chez moi, de bonne humeur (…) Tout ça pour négligence car je connais parfaitement la maison de ma fille Verónica, mais j’ai oublié une marche et je suis allé la tête la première et je me suis écrasé sur une autre marche “, a-t-il déclaré.

“Ils m’ont emmené d’urgence à l’hôpital, j’y suis resté cinq ou six heures, ils ont fait des radios, ils m’ont cousu les sourcils et ils m’ont mis un plâtre”, a-t-il ajouté.