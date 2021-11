Eric Dickerson explique comment les Rams de Los Angeles peuvent atteindre le Super Bowl LVI (exclusif)

Les Rams de Los Angeles ont l’un des meilleurs records de la NFL (7-2) et ressemblent à une équipe qui pourrait jouer dans le Super Bowl LVI, joué dans leur stade (SoFi Stadium) en février. Avec l’ajout du quart-arrière Matthew Stafford, les Rams sont sur le point de remporter leur deuxième Super Bowl en tant que franchise et le premier à Los Angeles. PopCulture.com a rencontré la légende des Rams Eric Dickerson qui a révélé comment les Rams pourraient jouer dans le grand match.

« Je dois remercier Les Snead et Stan Kroenke… Kevin Demoff, ils ont fait un excellent travail pour constituer cette équipe au cours des deux dernières années, même cette année, en acquérant Matt Stafford, en faisant un échange pour Von Miller, » Dickerson a déclaré à PopCulture. « Ils font tout ce qu’il faut. Les gens disent toujours que vous avez une équipe pour l’avenir; cette équipe est faite pour le moment présent. Et le football est un sport qu’ils veulent que vous gagniez maintenant, pas dans quatre ou cinq ans , parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer. Mais cette équipe de football, en ce moment, a l’air très bien sur le papier ; elle joue très bien. Nous espérons avoir notre équipe de football ici au Super Bowl dans notre stade, le SoFi Stadium. «

Les Rams ont failli tout gagner il y a trois ans. Ils ont atteint le Super Bowl LIII, qui s’est joué à Atlanta, mais ont perdu contre Tom Brady et les New England Patriots 13-3. Les Rams ont bien joué cette année, mais se rendent également compte qu’ils ont peu de marge d’erreur car ils sont à un match des Cardinals de l’Arizona pour la tête de la NFC West.

« Il y a de bonnes équipes là-bas, a expliqué Dickerson. « Vous savez quoi? Une chose à propos du football, c’est que parfois la meilleure équipe ne gagne pas toujours. Cela dépend de votre état de santé, du plan de match. Parfois, si vous retournez le ballon, cela peut vous blesser. Mais sur le papier, nous sommes une très bonne équipe de football. Et comme je l’ai dit plus tôt, Sean McVay m’a dit, avant le début de la saison, il a dit: « C’est l’une des meilleures équipes de football que j’ai jamais eues. » Et je le crois en tant qu’entraîneur parce que lorsque vous avez ajouté Matt Stafford, ce n’était qu’un plus pour moi. »

Dickerson a également déclaré que l’ajout de Stafford était une mise à niveau importante pour les Rams. « Pour moi, c’était la position qui, à mon avis, nous manquait », a déclaré Dickerson. « Et Jared Goff a fait du bon travail, mais je n’arrêtais pas de dire, ce n’est pas le gars dont nous avons besoin pour diriger cette équipe de football. Et je pense que Matt… pas je pense, je sais que Matt Stafford est le gars qui peut diriger McVay’s infraction. »