Eric Dickerson révèle qui pourrait battre son record de précipitation en une seule saison dans la NFL (exclusif)

En 1984, Eric Dickerson a couru pour 2 105 verges avec les Rams de Los Angeles, et cela reste le record de course en une seule saison dans la NFL. Il y a eu quelques porteurs de ballon qui ont failli battre le record au fil des ans, mais cela arrivera-t-il bientôt? PopCulture.com a récemment rencontré Dickerson, qui avance qu’il pourrait très probablement y avoir un porteur de ballon aujourd’hui qui pourrait devenir le nouveau détenteur du record de la plupart des verges au sol au cours d’une saison.

« Quelqu’un pourrait éventuellement battre ce record », a déclaré Dickerson à PopCulture. « Derrick Henry avait une chance, Adrian Peterson avait une chance. Je veux dire, quand vous regardez un Derrick Henry, même cette année, ils ont beaucoup couru le ballon, ils étaient l’équipe de football de la vieille école. Je détestais pour voir Derrick se blesser. Vous savez, les gens m’ont posé des questions sur le record, j’ai dit: « Ecoute, je préférerais le voir briser ce record plutôt que d’être blessé. » Je ne veux voir aucun joueur se blesser parce qu’il joue ma position.

« Et en tant que porteur de ballon, vous respectez un autre grand porteur de ballon. Mais c’est difficile d’obtenir 2000 verges, c’est très difficile, c’est beaucoup de choses qui doivent être parfaites. Vous pouvez vous blesser, vous pouvez prendre du retard, vous devez avoir le bonne ligne offensive en place même si vous n’avez pas de quart-arrière. Vous ne voulez pas avoir à voir ces fronts de huit et neuf hommes à chaque match. Vous devez essayer de briser le long terme, parfois. »

Henry, porteur de ballon pour les Titans du Tennessee, a failli battre le record l’année dernière, avec une course de 2 027 verges en 2020. Ce total se classe cinquième sur la liste de tous les temps, et il était sur le point d’avoir une meilleure saison en 2021. Cependant , Henry s’est blessé au pied la semaine dernière et pourrait manquer le reste de la saison. »

Actuellement, il n’y a probablement pas un autre porteur de ballon qui se précipitera pour plus de 2 000 verges en une saison. Les équipes d’aujourd’hui ne courent pas le ballon autant qu’elles le faisaient il y a 30 ans et elles utilisent plusieurs demis offensifs au lieu d’un seul demi offensif. Dickerson, qui est membre du Pro Football Hall of Fame, sait que le jeu est très différent de ce qu’il était dans les années 1980.

« Une chose que je vois, les demi offensifs ne veulent pas autant diriger le football », a déclaré Dickerson. « Ils ne veulent pas lancer le ballon 20 fois cette semaine, 25 fois la semaine prochaine, 30 fois. Je le voulais. S’ils l’appelaient, je n’avais aucun problème à le faire. Je pense que c’est l’une des grandes choses. Et ils veulent lancer le football. La ligue ne veut pas voir un match 17-10, 7-3, 14-17, ils veulent un 45-42, une fusillade 51-51. Vous ne pouvez pas toucher le récepteur, vous ne pouvez pas toucher le quart-arrière. »