Eric Dier a critiqué pour “ défense inexistante ” alors que Tottenham offrait à Leeds deux buts dans un affrontement crucial en Premier League

Le ventre mou de Tottenham a été à nouveau exposé avec le club du nord de Londres accusé de défense “ épouvantable ” et “ inexistante ” contre Leeds United

Les grosses erreurs de Toby Alderweireld et Eric Dier ont offert à Leeds deux buts lors de leur rencontre en Premier League à Elland Road samedi après-midi, dans un match crucial pour les quatre meilleurs espoirs des Spurs.

.

Eric Dier a été fustigé pour sa mauvaise défense contre Leeds

Les Spurs doivent battre les Blancs de Marcelo Bielsa pour maintenir leurs rêves de qualification en Ligue des champions, mais ils n’avaient qu’à se blâmer lorsqu’ils se sont retrouvés 2-1 à la pause grâce aux buts de Stuart Dallas et Patrick Bamford.

Dallas a ouvert le score à la 13e minute après qu’Alderweireld ait permis à un centre de le dépasser, ignorant que l’homme de Leeds courait dans la surface pour ranger une arrivée assurée.

Heung-min Son a ensuite tiré dans un égaliseur et Harry Kane avait un joli but écorché pour la tête exclu par une autre décision absurde du VAR, étant signalé hors-jeu par un ongle d’orteil.

.

Stuart Dallas a profité d’une erreur de Tottenham pour donner l’avantage à Leeds

.

Les éperons ont de nouveau été défaits par leurs fragilités à l’arrière

Mais ils n’avaient personne d’autre à blâmer qu’eux-mêmes car ils se sont vite retrouvés derrière la deuxième fois du match, alors que Bamford avait été autorisé à se promener dans la surface pour inscrire son premier but en cinq matchs et son 15e de la saison.

Danny Mills était dans la boîte de commentaires de talkSPORT à Elland Road et ne pouvait tout simplement pas croire ce qu’il regardait du côté de Ryan Mason, alors qu’il fustigeait l’international anglais Dier pour sa dernière non-présentation à l’arrière.

“C’est un but fabuleux à Leeds, absolument génial, il est bien travaillé par l’équipe et une belle finition de Bamford”, a déclaré l’ancien défenseur de Leeds et de l’Angleterre.

«Mais encore une fois, la défense des Spurs est inexistante. C’était trop facile pour Leeds.

«Eric Dier a été impliqué deux fois dans ce but, une mauvaise tête de dégagement et ensuite il a été pris à regarder le ballon, complètement pris sur ses talons une fois de plus. Bamford vole juste devant lui.

«La défense de Tottenham a été épouvantable pour les deux buts.

.

Bamford a devancé Dier pour remettre Leeds devant

«Le premier arrive et vous devez obtenir quelque chose dessus. La balle est dans la surface de six mètres, vous ne pouvez pas laisser cela au hasard! Si vous ne savez pas ce qui se cache derrière vous, vous devez jouer et vous balancer et j’espère que vous obtenez quelque chose dessus et dans le pire des cas, il vous coupe et passe par-dessus la barre transversale.

«Pour le deuxième but, la tête initiale d’Eric Dier était mauvaise, c’était une tête douce de retour dans la zone de danger, et en tant que défenseur, vous devriez penser: ‘Je dois rectifier mon erreur, si ce centre arrive, je reçois là et je vais effacer cette balle ».

«Mais il se tient juste là, presque les mains sur les hanches, et attend que le centre entre, Bamford le traverse, attaque le ballon, et c’est un tap-in de deux mètres.

«Ce n’est tout simplement pas assez bon!»

CHASSER

Les Spurs ont dit d’être réalistes avec les prochains objectifs d’entraîneur et d’oublier le premier rendez-vous

JEU

Commentaire et équipes Leeds v Tottenham: Bamford remet les hommes de Bielsa au premier plan

demander

Le PM demande à l’UEFA d’organiser la finale Man City vs Chelsea UEL au Royaume-Uni

WOW

Bale peut être le héros de Tottenham contre Leeds mais les présages ne sont pas bons, malgré cette compétence

élite

“ Si vous jouez pour Man City, vous devriez jouer pour l’Angleterre ”, déclare De Bruyne sur Foden

coup

Le lieu de la finale de la Ligue des champions entre Man City et Chelsea est incertain après la déclaration du gouvernement